Hindi India Hindi

Haryana Mukhyamantri Awas Yojana Affordable Housing Scheme For Ews Category All Detail

गुरुग्राम में महज 1.5 लाख रुपये में मिल रहा फ्लैट, 10 हजार में बुकिंग शुरू, जानें किनके लिए है ये स्कीम और कैसे करें अप्लाई

हरियाणा की मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रदेश के जरूरतमंद लोगों को बहुत ही कम दाम में प्लॉट और फ्लैट्स मुहैया कराए जाते हैं. इस योजना के तहत 50 से 125 वर्ग मीटर के EWS Plots उपलब्ध हैं.

EWS फ्लैट्स की बुकिंग का प्रोसेस 29 जनवरी 2026 से शुरू हो गई है.

हर किसी का सपना जिंदगी में खुद का घर बनाने और अपनी गाड़ी खरीदने का होता है. घर बनाने के लिए जीतोड़ मेहनत करते हैं. पैसा जमा करते हैं. बैंक से होम लोन लेते हैं. जरूरत पड़ने पर गहने तक गिरवी रखने को तैयार रहते हैं. लेकिन, इतनी महंगाई में जिस हिसाब से जमीन और प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं, एक आम आदमी के लिए अपने पैसों के दम पर घर खरीदना आसान नहीं रह गया है.

अगर आप गुरुग्राम में घर लेने का प्लान बना रहे हैं, तो एक सरकारी स्कीम आपकी मदद कर सकती है. हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आप गुरुग्राम में किफायती फ्लैट खरीद सकते हैं. फ्लैट की बुकिंग महज 10 हजार रुपये में की जा सकती है. हालांकि, ये स्कीम खासतौर पर EWS कैटेगरी के लिए ही है.

क्या है हरियाणा की मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना?

हरियाणा की मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रदेश के जरूरतमंद लोगों को बहुत ही कम दाम में प्लॉट और फ्लैट्स मुहैया कराए जाते हैं. इस योजना के तहत 50 से 125 वर्ग मीटर के EWS Plots उपलब्ध हैं. हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के पास इन प्लॉट्स के लाइसेंस होंगे. इन प्लॉट्स की कीमत 600 रुपये वर्ग मीटर तय की गई है. इसके अलावा 200 से 400 वर्ग फीट के EWS फ्लैट्स भी इस योजना के तहत मिलते हैं.

इन फ्लैट्स के लिए कौन कर सकता है अप्लाई?

ये सरकारी हाउसिंग स्कीम खासतौर पर समाज के सबसे गरीब वर्गों के लिए है.

आवेदक भारतीय नागरिक होने चाहिए और उनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए.

सिर्फ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी EWS कैटेगरी के लोग ही फ्लैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

इसके लिए एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए.

इसका मतलब है कि 15,000 रुपये महीना से कम कमाने वाला परिवार भी इस योजना के लिए पात्र है.

आवेदकों के पास गुरुग्राम या आसपास के क्षेत्रों में कोई स्थायी मकान नहीं होना चाहिए.

प्रत्येक परिवार सिर्फ एक फ्लैट के लिए ही अप्लाई कर सकता है.

फ्लैट का साइज

ये फ्लैट 1-BHK यूनिट हैं. प्रत्येक घर 200 वर्ग फुट का है. इनमें मॉर्डन सुविधाएं शामिल हैं.इन फ्लैट्स के लिए सिर्फ वही आवेदक बुकिंग करा सकते हैं, जिनका नाम पिछले 23 अक्टूबर 2025 को जारी लिस्ट में था.

किस लोकेशन में हैं ये फ्लैट?

किफायती फ्लैटों की संख्या 6743 है. ये जनता फ्लैट गुरुग्राम के लाइसेंस प्राप्त निजी कॉलोनियों में हैं. रेवाड़ी, फरीदाबाद, पानीपत और रोहतक के लिए बुकिंग शुरू हुई है. इन फ्लैट में सड़क, पानी, बिजली और वॉटर सैनिटेशन की अच्छी सुविधा है. इस लोकेशन पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल और बैंक नज़दीक हैं.

Add India.com as a Preferred Source

कितनी होगी कीमत

फ्लैट की कीमत 1,50,000 रुपये है. 10,000 रुपये बुकिंग अमाउंट है. बाकी 1,40,000 रुपये सीधे कॉलोनी उन बिल्डर्स को दिए जाएंगे जो ये फ्लैट तैयार कर रहे हैं. अगर आपको बुकिंग करने में कोई दिक्कत आती है, तो हेल्पलाइन नंबर 0172-2585852 पर संपर्क कर सकते हैं.

कब से शुरू हुई बुकिंग?

EWS फ्लैट्स की बुकिंग का प्रोसेस 29 जनवरी 2026 से शुरू हो गई है. बुकिंग 20 फरवरी तक होगी. फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद पाए गए पात्र आवेदकों की लिस्ट विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

कैसे करें बुकिंग?

सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.

होमपेज में जाकर Booking for EWS Flat के ऑप्शन पर किल्क करें.

अब आपको यहां वही मोबाइल नंबर दर्ज करना है, जो फॉर्म में लिखा गया हो.

इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP को दर्ज करें.

अब बुकिंग की डिटेल्स खुलेगी, यहां मांगी गई जानकारी भरें.

10 हजार रुपये का बुकिंग अमाउंट ऑनलाइन मोड से पेमेंट करें.

आखिर में आपको Acknowledgement Slip मिलेगा, इसे डाउनलोड कर लें.

लिस्ट में कैसे चेक करें नाम?

अगर आप भी इन शहरों से हैं और EWS कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन किया था तो आप अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं.

सबसे हरियाणा सरकार के पोर्टल https://hfa.haryana.gov.in/ पर जाएं.

यहां होम पेज पर आपको ‘नवीनतम समाचार’ नाम का एक अलग बॉक्स दिखेगा.

यहां आपको सभी शहरों की अलग-अलग लिस्ट दिखेगी.

‘List of Eligible Candidate…’ के आगे शहर का नाम लिखा होगा.

वैसे आप नीचे अपने शहर की ल‍िस्‍ट पर क्‍ल‍िक करके भी अपना नाम देख सकते हैं.