सुबह-सुबह वीरेंद्र आर्य अखाड़े पहुंचे राहुल गांधी, बजरंग पुनिया से की मुलाकात

नई दिल्ली- भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान लगातार एक्शन लेने की मांग कर रही हैं. उनका कहना है कि यौन शोषण के आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए. जब बृजभूषण के करीबी संजय सिंह बबलू को फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया तो उसके विरोध में साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का फैसला किया, वहीं बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री पीएम आवास के सामने छोड़ दिया और विनेश फोगाट ने अपना अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार छोड़ने का ऐलान कर दिया.

भारतीय कुश्ती संघ के इर्द-गिर्द चल रहे विवाद के बीच ये खबर आना उथल-पुथल को और बढ़ा सकता है. क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहलवानों से मिलने के लिए हरियाणा के पहलवान दीपक पूनिया के गांव पहुंच गए हैं.

#WATCH | Haryana: Congress MP Rahul Gandhi reaches Virender Arya Akhara in Chhara village of Jhajjar district and interacts with wrestlers including Bajrang Poonia. pic.twitter.com/j9ItihwVvP

