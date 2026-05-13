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Haryana Municipal Election Results Live: BJP-कांग्रेस में से किसे मिली बढ़त? देखें कौन किस सीट पर आगे

Haryana Municipal Election Results 2026: हरियाणा के 7 निकायों में 4.78 लाख से अधिक वोटों की गिनती जारी है. काउंटिंग के बाद आए परिणाम से ही हरियाणा निकाय चुनाव के 777 उम्मीदवारों का भविष्य तय होगा. अंबाला, पंचकूला और सोनीपत जैसे बड़े शहरों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी भिड़ंत है.

Published date india.com Published: May 13, 2026 10:54 AM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
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हरियाणा निकाय चुनाव में कौन जीता?

हरियाणा में स्थानीय सरकार के गठन के लिए हुए मतदान के नतीजे आज साफ हो जाएंगे. प्रशासन की देखरेख में काउंटिंग जारी है. हरियाणा निकाय चुनाव में कुल सात नगर निकायों के भाग्य का फैसला होगा, जिसमें अंबाला, पंचकूला और सोनीपत जैसे तीन प्रमुख नगर निगम शामिल हैं. इसके अलावा रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा, सांपला व उकलाना की नगर समितियों के लिए भी मतदान हुआ है. इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर कुल 777 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 28 मेयर पद के दावेदार शामिल हैं.

हरियाणा निकाय काउंटिंग शुरू

राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आज सुबह 8 बजे से सभी सात निकायों के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है. सबसे पहले पोस्टल बैलेट और उसके बाद EVM के वोटों की गिनती की जा रही है. सुरक्षा के लिहाज से स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग सेंटर तक त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके.

किसकी ओर शुरुआती रूझान?

शुरुआती रुझानों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कई सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है. हालांकि ये केवल शुरुआती आंकड़े हैं, लेकिन अंबाला और सोनीपत जैसे बड़े केंद्रों में बढ़त का अंतर पल-पल बदल रहा है. निर्दलीय उम्मीदवार भी कई वार्डों में मुख्य पार्टियों के समीकरण बिगाड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे मुकाबला और भी रोचक हो गया है.

कैसा रहा वोटर टर्न आउट डेटा

रविवार को हुए मतदान में कुल 4,78,068 मतदाताओं ने मतदान किए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मतदान शांतिपूर्ण रहा और मतदाताओं ने विकास और स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर वोट दिया है. अब देखना यह है कि यह भारी मतदान किस पार्टी को जीत दिलाती है और किसे निराशा हाथ लगती है.

निकाय चुनाव में हाई-प्रोफाइल सीट

इस बार पंचकूला, अंबाला और सोनीपत की मेयर सीटें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. अंबाला में भाजपा की अक्षिता सैनी का मुकाबला कांग्रेस की कुलविंदर कौर से है, तो सोनीपत में राजीव जैन और कमल दीवान के बीच साख की लड़ाई है. पंचकूला में भी भाजपा, कांग्रेस, आप और इनेलो के बीच चतुष्कोणीय मुकाबले ने दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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