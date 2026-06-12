  • Hindi
  • India Hindi
  • Haryana Woman Judge Duped Of 52 Lakh Rupees By Man She Met On Tinder Filed Fir In Name Of Her Maid Know What Happened When Case Reached Court

टिंडर पर मिले प्यार ने महिला जज से ठगे 52 लाख, लोकलाज के चलते नौकरानी के नाम से दर्ज कराई FIR, जानें कोर्ट पहुंचा मामला तो क्या हुआ

Haryana Judge tinder honey trap case: हरियाणा की एक महिला जज से डेटिंग ऐप टिंडर के जरिए 52 लाख रुपये की ठगी का अनोखा मामला सामने आया है. वहीं, जज ने बदनामी के डर से नौकरानी के नाम पर FIR दर्ज कराई.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 12, 2026, 1:47 PM IST
Tinder love triangle
महिला जज के साथ हनी ट्रैप

जब समाज को न्याय देने और कानून की रक्षा करने वाले ही किसी शातिर जालसाज के बुने जाल में फंस जाएं, तो यह खबर न सिर्फ हैरान करती है बल्कि सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े करती है. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला हरियाणा से सामने आया है, जहां एक महिला जज कथित तौर पर हनी ट्रैप यानी ऑनलाइन रोमांस का शिकार हो गईं. इस जालसाजी में उनसे 52 लाख रुपये से अधिक ठग लिए गए.

टिंडर से शुरू हुई कहानी

इस घटना की शुरुआत साल 2025 के नवंबर महीने से शुरू होती है. पीड़ित महिला जज मोबाइल डेटिंग ऐप टिंडर के जरिए एक शख्स के संपर्क में आईं. उस शातिर आरोपी ने खुद को किसी बेहद गुप्त और बड़े सरकारी विभाग का अधिकारी बताया. अपना नाम अभिमन्यु वशिष्ठ कहा. धीरे-धीरे शख्स ने महिला जज के साथ करीबी संबंध बना लिए. इसके बाद उसने उन्हें निवेश पर भारी-भरकम रिटर्न मिलने का लालच दिया, कानून की रखवाली करने वाली जज साहिबा भी उसके झांसे में आ गईं. समय-समय पर उन्होंने अलग-अलग किश्तों में आरोपी से जुड़े बैंक खातों में 52 लाख रुपये से ज्यादा की बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी. जब निवेश के बदले कोई रिटर्न नहीं मिला और आरोपी टालमटोल करने लगा, तब जाकर उन्हें ठगे जाने का अहसास हुआ.

और पढ़ें: 2.77 करोड़ की उगाही का खेल! हनीट्रैप, फर्जी सुसाइड और ब्लैकमेलिंग में कांग्रेस नेता गिरफ्तार

नौकरानी से क्यों दर्ज कराई गई FIR?

इस मामले का सबसे हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बारी आई. पीड़ित महिला खुद एक न्यायिक अधिकारी यानि जज थीं. शायद सामाजिक प्रतिष्ठा खोने, बदनामी और व्यक्तिगत शर्मिंदगी के डर से उन्होंने खुद आगे आकर शिकायत दर्ज नहीं कराई. इसके बजाय, उन्होंने अपनी घरेलू सहायिका (नौकरानी) के नाम पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी नौकरानी के साथ एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर ठगी हुई है.

कोर्ट ने पकड़ा झूठ

मामला जब दिल्ली की साकेत कोर्ट पहुंचा, तो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बैंक खातों के ट्रांजेक्शन खंगाले. कोर्ट ने पाया कि संदिग्ध लेनदेन घरेलू सहायिका के नहीं, बल्कि सीधे तौर पर महिला जज के खातों से हुए थे. इस पर कोर्ट ने तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि दर्ज कराई गई शिकायत असली पीड़ित को नहीं दिखाती है. एक न्यायिक अधिकारी, जिसे खुद कानून के सामने सच्चाई को बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसने खुद आगे आने के बजाय अपनी घरेलू सहायिका के नाम का सहारा लिया है.

जज ने आगे कहा कि हम समझते हैं कि किसी ऑनलाइन रोमांस स्कैम का शिकार होने पर व्यक्तिगत शर्मिंदगी हो सकती है, लेकिन इस असुविधा को किसी आपराधिक जांच की सत्यता और अखंडता से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

सबूतों के गायब होने पर कोर्ट की चिंता

अदालत ने इस बात पर भी गहरी चिंता जताई कि मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सबूत अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं आए हैं. न तो टिंडर की चैट हिस्ट्री पेश की गई है और न ही जज साहिबा के फोन के व्हाट्सऐप मैसेज जांच अधिकारियों को सौंपे गए हैं. यहां तक कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) भी पूरी तरह से एकत्र नहीं किए गए हैं.

कोर्ट ने महिला जज से अपील की है कि कानून को बेहतर समझने के नाते वे जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट या जांच अधिकारी के सामने आकर अपनी पूरी चैट हिस्ट्री और सच को सामने रखें. वहीं, दूसरी ओर आरोपी भी जांच में रोड़े अटका रहा है और उसने अपने फोन का एक्सेस देने से इनकार कर दिया है. इसी रवैये को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.