टिंडर पर मिले प्यार ने महिला जज से ठगे 52 लाख, लोकलाज के चलते नौकरानी के नाम से दर्ज कराई FIR, जानें कोर्ट पहुंचा मामला तो क्या हुआ

जब समाज को न्याय देने और कानून की रक्षा करने वाले ही किसी शातिर जालसाज के बुने जाल में फंस जाएं, तो यह खबर न सिर्फ हैरान करती है बल्कि सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े करती है. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला हरियाणा से सामने आया है, जहां एक महिला जज कथित तौर पर हनी ट्रैप यानी ऑनलाइन रोमांस का शिकार हो गईं. इस जालसाजी में उनसे 52 लाख रुपये से अधिक ठग लिए गए.
इस घटना की शुरुआत साल 2025 के नवंबर महीने से शुरू होती है. पीड़ित महिला जज मोबाइल डेटिंग ऐप टिंडर के जरिए एक शख्स के संपर्क में आईं. उस शातिर आरोपी ने खुद को किसी बेहद गुप्त और बड़े सरकारी विभाग का अधिकारी बताया. अपना नाम अभिमन्यु वशिष्ठ कहा. धीरे-धीरे शख्स ने महिला जज के साथ करीबी संबंध बना लिए. इसके बाद उसने उन्हें निवेश पर भारी-भरकम रिटर्न मिलने का लालच दिया, कानून की रखवाली करने वाली जज साहिबा भी उसके झांसे में आ गईं. समय-समय पर उन्होंने अलग-अलग किश्तों में आरोपी से जुड़े बैंक खातों में 52 लाख रुपये से ज्यादा की बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी. जब निवेश के बदले कोई रिटर्न नहीं मिला और आरोपी टालमटोल करने लगा, तब जाकर उन्हें ठगे जाने का अहसास हुआ.
इस मामले का सबसे हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बारी आई. पीड़ित महिला खुद एक न्यायिक अधिकारी यानि जज थीं. शायद सामाजिक प्रतिष्ठा खोने, बदनामी और व्यक्तिगत शर्मिंदगी के डर से उन्होंने खुद आगे आकर शिकायत दर्ज नहीं कराई. इसके बजाय, उन्होंने अपनी घरेलू सहायिका (नौकरानी) के नाम पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी नौकरानी के साथ एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर ठगी हुई है.
मामला जब दिल्ली की साकेत कोर्ट पहुंचा, तो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बैंक खातों के ट्रांजेक्शन खंगाले. कोर्ट ने पाया कि संदिग्ध लेनदेन घरेलू सहायिका के नहीं, बल्कि सीधे तौर पर महिला जज के खातों से हुए थे. इस पर कोर्ट ने तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि दर्ज कराई गई शिकायत असली पीड़ित को नहीं दिखाती है. एक न्यायिक अधिकारी, जिसे खुद कानून के सामने सच्चाई को बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसने खुद आगे आने के बजाय अपनी घरेलू सहायिका के नाम का सहारा लिया है.
जज ने आगे कहा कि हम समझते हैं कि किसी ऑनलाइन रोमांस स्कैम का शिकार होने पर व्यक्तिगत शर्मिंदगी हो सकती है, लेकिन इस असुविधा को किसी आपराधिक जांच की सत्यता और अखंडता से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
अदालत ने इस बात पर भी गहरी चिंता जताई कि मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सबूत अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं आए हैं. न तो टिंडर की चैट हिस्ट्री पेश की गई है और न ही जज साहिबा के फोन के व्हाट्सऐप मैसेज जांच अधिकारियों को सौंपे गए हैं. यहां तक कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) भी पूरी तरह से एकत्र नहीं किए गए हैं.
कोर्ट ने महिला जज से अपील की है कि कानून को बेहतर समझने के नाते वे जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट या जांच अधिकारी के सामने आकर अपनी पूरी चैट हिस्ट्री और सच को सामने रखें. वहीं, दूसरी ओर आरोपी भी जांच में रोड़े अटका रहा है और उसने अपने फोन का एक्सेस देने से इनकार कर दिया है. इसी रवैये को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
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