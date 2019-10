नई दिल्‍ली: हरियाणा में बीजेपी को समर्थन देने के लिए सामने आ रहे कुछ विधायकों ने पार्टी से अपने- अपने रिश्‍तों के बारे में बताया है. हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में अपने दम पर निर्दलीय उम्‍मीदवार के तौर पर जीतने वाले रणधीर गोलन ने कहा, मैं 30 सालों से बीजेपी कार्यकर्ता रहा हूं. मैं बीजेपी में रहा हूं, कहां गया था? भाजपा मेरी मां है.

कुछ इसी तरह से हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा ने भी बीजेपी से अपने पीढि़यों के रिश्‍ते बताए हैं. उन्‍होंने कहा कि बीजेपी को मेरा बिना शर्त समर्थन है. मेरे पिता आरएसएस से 1926 से जुड़े हुए थे और आजादी के बाद सबसे पहले आम चुनाव में जनसंघ के टिकट पर चुनाव में खड़े हुए थे.

Haryana’s Independent Winning Candidate Randhir Golan:I was BJP worker for 30 years. I was in BJP, where did I go? BJP is my mother. pic.twitter.com/NssxPVYOeL

हरियाणा विधानसभा चुनाव में खंडित जनादेश आया है, जहां कुल 90 सीटों में से 31 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और 40 सीट भाजपा की झोली में आईं हैं. सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों की जरूरत है.

#WATCH Haryana Lokhit Party’s Gopal Kanda,candidate from Sirsa assembly seat:All independent candidates have extended their unconditional support to BJP. My father was associated with RSS since 1926,fought 1st general elections of the country after independence on Jansangh ticket pic.twitter.com/FeS9c9Valq

