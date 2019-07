नई दिल्ली: डांसर सपना चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं. सपना ने आज दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली. सपना चौधरी द्वारा बीजेपी में शामिल होने के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, डॉ. हर्षवर्धन सिंह और मनोज तिवारी समेत कई अन्‍य नेता मौजूद रहे. इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने सपना चौधरी का स्वागत किया.

बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले खबरें आई थीं कि सपना चौधरी कांग्रेस में शामिल हुई हैं, लेकिन बाद में उन्‍होंने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करके इस बात का खंडन किया था. उन्‍होंने कहा था कि उनका भविष्‍य में भी कांग्रेस से जुड़ने का इरादा नहीं है.

Haryanavi dancer Sapna Chaudhary joins Bharatiya Janata Party at the party’s membership drive program in Delhi. pic.twitter.com/G9jmj0tOrt

— ANI (@ANI) July 7, 2019