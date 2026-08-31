हरियाणवी गायक अंकित बालियाना हत्या केस के 2 शूटर एनकाउंटर में ढेर, जानें कैसे पुलिस ने दिया पूरे ऑपरेशन को अंजाम, पूरी डिटेल

Ankit Baliyan Murder Case: इस मुठभेड़ में दो पुलिस वाले भी घायल हुए हैं. वहीं मारे गए शूटरों की पहचान मोहित और सुमित के रूप में हुई है.

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अंकित बालियान.(photo credit, instagram/ankiitbaliyann)

Ankit Baliyan Murder Case: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या में शामिल दो शूटर उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि सुमित और मोहित नाम के ये दो लोग हत्या में शामिल चार शूटरों में से थे. इस मुठभेड़ में दो पुलिस वाले भी शामिल थे. रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी STF ने सुमित और मोहित नाम के दो शूटरों का पता लगाया और इसके बाद मुठभेड़ हुई. अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस की कार्रवाई में दोनों मारे गए.

कैसे हुआ पूरा ऑपरेशन

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, शामली के एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं, “हमारे इलाके के एक जाने-माने हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान, जो एक अच्छे परिवार से थे, की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद, हमारी SWAT टीम, सर्विलांस यूनिट, सभी SHO, ASP और CO (सिटी और कैराना) को इस केस में लगाया गया. मैंने आधी रात से सुबह 6 बजे तक नाकेबंदी का प्लान लागू करने का आदेश दिया था ताकि बिना चेकिंग के कोई गाड़ी ज़िले में न घुस सके. आज सुबह करीब 4 बजे, जब हिजाना के SHO वीरेंद्र कसाना अपने स्टेशन के पास चेकिंग कर रहे थे, तो उन्होंने करनाल की तरफ से आती हुई एक मोटरसाइकिल देखी. उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की. बाइक पर दो अपराधी सवार थे; उन्होंने तुरंत उन पर गोली चला दी. वे बाल-बाल बचे, हालांकि उनकी गाड़ी पर गोली लगी

उन्होंने आगे बताया कि तुरंत वायरलेस पर मैसेज भेजा. संदिग्धों की गाड़ी तेज़ी से भागी और कैराना की तरफ मुड़ गई. जब वे मन्ना मादरा पुल के नीचे पहुँचे, तो कोतवाली स्टेशन के SHO धर्मेंद्र गौतम चेकिंग कर रहे थे. उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन पर गोली चला दी, जिससे गाड़ी का विंडशील्ड टूट गया. उन्होंने तुरंत उन्हें ललकारा. संदिग्ध बाईं ओर शहर की तरफ मुड़े; लेकिन, चूंकि वायरलेस पर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था, इसलिए हमारी SWAT टीम, सर्विलांस इंचार्ज, SHO, CO सिटी, ASP और CO कैराना सभी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद, संदिग्धों ने अचानक अपनी गाड़ी दाईं ओर, इस इलाके की तरफ मोड़ ली…” बाद में दोनों मुठभेड़ में मारे गए.

#WATCH | UP | Shamli SP Narendra Pratap Singh says, “Ankit Baliyan, a renowned Haryanvi singer from our area who hailed from a respectable family, was murdered. Following this, our SWAT team, surveillance unit, and all SHOs, the ASP, and the COs (City and Kairana) were assigned… https://t.co/uoiJCpQoHG pic.twitter.com/9MB6kIlaDT — ANI (@ANI) August 31, 2026

कुल 6 आरोपी शामिल

जांच के अनुसार, इस मामले में अब तक कुल छह लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है. माना जा रहा है कि चार लोगों ने गोली मारी थी, जबकि दो अन्य लोगों ने हमले से पहले रेकी की थी.

क्या है पूरा मामला

35 साल के हरियाणवी सिंगर बालियान की उत्तर प्रदेश के शामली में एक जिम के बाहर हत्या कर दी गई थी. चार हमलावरों ने उन्हें गोली मारी थी. अंकित बालियान ‘भारी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान’ जैसे गानों के लिए जाने जाते थे. बाद में गोगी गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली. आरोप है कि गैंग ने हमले की वजह के तौर पर बालियान के अपने प्रतिद्वंद्वियों से कथित संबंधों और गायक से जुड़े एक गाने का ज़िक्र किया.