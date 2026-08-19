'हर महीने घर का किराया देना होता है और इसके लिए...', शहजाद पूनावाला ने बताई BJP छोड़ने की वजह

शहजाद पूनावाला (Shehzad Poonawalla) ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां अपने प्रवक्ताओं या कार्यकर्ताओं को सैलरी नहीं देती हैं. ऐसे में उनके लिए अपना खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था.

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शहजाद पूनावाला कांग्रेस छोड़ने के बाद दिसंबर 2017 में भाजपा में शामिल हुए थे.

शहजाद पूनावाला ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन पद से इस्तीफा दिया था. अब उन्होंने इस्तीफे की वजह बताई है. उन्होंने पार्टी छोड़ने के लिए आर्थिक और निजी परिस्थितियों को वजह बताया है. पूनावाला ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां अपने प्रवक्ताओं या कार्यकर्ताओं को सैलरी नहीं देती हैं. ऐसे में उनके लिए अपना खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था. NDTV को दिए एक इंटरव्यू में पूनावाला ने कहा कि उन्हें घर का किराया देना होता है और मकान मालिक यह नहीं कहेगा कि वह BJP से जुड़े हैं, इसलिए उनसे किराया नहीं लिया जाएगा. ऐसे में नियमित आमदनी के बिना आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल हो गया था.

शहजाद पूनावाला (Shehzad Poonawalla) ने हालांकि साफ किया कि उन्होंने BJP को कभी नौकरी या अपना नियोक्ता नहीं माना. उनके मुताबिक, पार्टी से उनका जुड़ाव विचारधारा और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति समर्थन की वजह से था. उन्होंने कहा कि BJP का काम किसी कार्यकर्ता की आर्थिक जरूरतें पूरी करना नहीं है.

‘मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता’

पूनावाला ने खुद को पहली पीढ़ी का राजनेता बताते हुए कहा कि उनकी स्थिति उन नेताओं से अलग है, जिन्हें राजनीतिक परिवार से समर्थन या पहले से स्थापित आर्थिक संसाधन मिलते हैं. उन्होंने कहा कि वह किसी बड़े नेता के बेटे नहीं हैं और न ही राजनीति में आने के बाद उन्हें किसी पारिवारिक विरासत का फायदा मिला. उन्होंने कहा कि लोग अक्सर बड़े राजनीतिक परिवारों से आने वाले नेताओं को देखकर यह मान लेते हैं कि हर राजनेता के पास आर्थिक सुरक्षा और सुविधाएं होती हैं, लेकिन नए और पहली पीढ़ी के नेताओं की स्थिति अलग होती है. उन्हें अपना राजनीतिक और व्यक्तिगत करियर खुद बनाना पड़ता है.

‘BJP मेरे लिए रोजगार का जरिया नहीं’

पूनावाला ने बताया कि BJP छोड़ने का फैसला अचानक नहीं लिया गया. उन्होंने पहली बार साल 2024 में पार्टी से अलग होने के बारे में सोचा था. बाद में उन्होंने पार्टी नेतृत्व को अपनी परेशानियों के बारे में बताया. उनके मुताबिक, पार्टी नेतृत्व ने उनकी स्थिति को समझने और मदद का रास्ता निकालने की कोशिश भी की. पूनावाला ने कहा कि उनका मन पार्टी से आर्थिक मदद लेने के लिए तैयार नहीं हुआ. उनके शब्दों में, BJP उनके लिए रोजगार का जरिया नहीं, बल्कि विचारधारा से जुड़ने का माध्यम है.

क्या कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं शहजाद पूनावाला?

कांग्रेस में वापसी की संभावना से भी पूनावाला ने इनकार किया. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को पार्टी से हटा दिया जाए और नेहरू के फैसलों के लिए माफी मांगी जाए, तभी वह कांग्रेस में लौटने पर विचार करेंगे.

पूनावाला ने कब दिया था इस्तीफा?

शहजाद पूनावाला ने 30 जुलाई को पार्टी छोड़ने की इच्छा जाहिर कर दी थी. उन्होंने उस समय अपनी परेशानी को आर्थिक और निजी परिस्थितियों से जोड़ा था. बाद में उन्होंने BJP अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना इस्तीफा सौंपते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मुक्त करने का अनुरोध किया. 31 जुलाई को उनके ‘X’ प्रोफाइल से BJP का नाम हटाए जाने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई थी. पूनावाला ने कहा है कि अब वह प्राइवेट क्षेत्र में काम करेंगे.बता दें कि शहजाद पूनावाला कांग्रेस छोड़ने के बाद दिसंबर 2017 में भाजपा में शामिल हुए थे.