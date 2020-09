नई दिल्ली: कोरोना महामारी के चलते बीते 6 महीने से सार्वजनिक स्थलों के साथ ही धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा गया था. लेकिन, देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद अब धार्मिक स्थलों को भी खोले जाने का दौर शुरू हो गया है. ऐसे में बीते 6 महीनों से बंद पड़ी दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह भी आज से आम जनता के खोल दी गई है. Also Read - Coronavirus India Updates: कोरोना ने तोड़े सभी रिकॉर्ड- पहली बार 90 हजार से ज्यादा मरीज आए सामने, मौत का आंकड़ा 70 हजार के पार पहुंचा

हालांकि, महामारी के चलते दरगाह में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे तमाम नियमों को लेकर सख्ती बरती जा रही है. दरगाह में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का सख्ती से पालन हो सके, इसके लिए दरगाह में जगह-जगह पर निशान बनाए गए हैं.

Delhi: Hazrat Nizamuddin Aulia Dargah reopens for devotees today.

The shrine was closed from mid-March, after the outbreak of #Coronavirus. pic.twitter.com/mwX5E2utzW

— ANI (@ANI) September 6, 2020