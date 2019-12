नई दिल्लीः कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के काफिले को लखनऊ में रोके जाने पर अब विवाद खड़ा हो गया है और यह विवाद अब आम जनता तक जा पहुंचा है. इस विवाद का असर अब ट्विटर पर भी देखा जा सकता है. दरअसल, हाल ही में CAA प्रोटेस्ट मामले में जेल में बंद रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता एसआर दारापुरी से मिलने जा रही थीं, तभी उनके काफिले को उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक दिया. जिसके बाद प्रियंका गांधी अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही निकल पड़ीं और थोड़ी ही देर में वह स्कूटी पर सवार हो गईं. वहीं इस मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया, जब प्रियंका गांधी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर उत्तर प्रदेश पुलिस पर आरोपों की बरसात शुरू कर दी.

प्रियंका गांधी ने अपने ऑफिसियल फेसबुक वॉल पर लिखा, ‘उप्र पुलिस की ये क्या हरकत है. अब हम लोगों को कहीं भी आने जाने से रोका जा रहा है. मैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और अंबेडकरवादी सामाजिक कार्यकर्ता एस आर दारापुरी के घर जा रही थी. उप्र पुलिस ने उन्हें एन आर सी और नागरिकता कानून का शांतिपूर्वक विरोध करने पर घर से उठा लिया है. मुझे बलपूर्वक रोका और महिला अधिकारी ने मेरा गला पकड़ कर खींचा.’

उन्होंने आगे लिखा कि, ‘मगर मेरा निश्चय अटल है. मैं उत्तर प्रदेश में पुलिस दमन का शिकार हुए हरेक नागरिक के साथ खड़ी हूं. मेरा सत्याग्रह है. भाजपा सरकार कायरों वाली हरकत कर रही है. मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूं और मैं उत्तर प्रदेश में कहां जाऊंगी ये भाजपा सरकार नहीं तय करेगी..’

Kalanidhi Naithini, Lucknow SSP: Singh has also written that whatever rumours are doing rounds on social media of heckling and strangulating Priyanka Gandhi Vadra are wrong. https://t.co/5IsyHvTWdJ

