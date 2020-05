अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य के भाजपा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूडसामा के 2017 के निर्वाचन को कदाचार और हेरफेर के आधार पर खारिज कर दिया. विजय रूपाणी की सरकार में चूडसामा अभी शिक्षा, कानून एवं न्याय, विधायिका और संसदीय मामलों आदि विभागों के प्रभारी हैं. Also Read - मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी- गांव तक यह संकट न पहुंचे, अब यही चुनौती है

बता दें कि 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में चूडसामा ने 327 वोट के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी.

न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए चूडासामा के चुनाव को खारिज कर दिया. कांग्रेस उम्मीदवार अश्विन राठौड़ ने धोलका विधानसभा सीट पर बीजेपी नेता की जीत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में चूडसामा ने 327 वोट के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी.

Gujarat High Court has declared state minister and BJP MLA Bhupendrasinh Chudasama’s 2017 election void for manipulation of vote counting process during elections.

