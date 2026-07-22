अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात पुलिसवालों पर आतंकी हमला, हेड कॉन्स्टेबल की मौत

लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने अनंतनाग में हमले की जिम्मेदारी ली है. जिस जगह फायरिंग हुई, वह शहर का मुख्य बाजार है.

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घटना के बाद अमरनाथ रूट पर सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है. आतंकियों की तलाश जारी है. (ANI)

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक इलाके में बुधवार (22 जुलाई 2026) को आतंकी हमला हुआ. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन ने दोपहर करीब 12:30 बजे अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर अचानक फायरिंग की. सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलीं. इस दौरान हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी जख्मी हो गए. उन्हें तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. कुरैशी का वीडियो भी सामने आया है.

लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने अनंतनाग में हमले की जिम्मेदारी ली है. जिस जगह फायरिंग हुई, वह शहर का मुख्य बाजार है. घटना के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे लाल चौक और आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी. सर्च ऑपरेशन जारी है.

#WATCH | Anantnag, J&K: Family members mourn the loss of Head Constable Ashiq Hussain Qureshi, who sacrificed his life in the line of duty. Head Constable Ashiq Hussain Qureshi, lost his life in a terror attack in Anantnag. pic.twitter.com/d5jG1ZIcw3 — ANI (@ANI) July 22, 2026

आशिक हुसैन कुरैशी कौन हैं?

हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी 35 साल के थे. वह मध्य कश्मीर के बडगाम ज़िले के रहने वाले थे. 22 जुलाई 2026 को अनंतनाग (लाल चौक) में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी के दौरान हुए आतंकवादी हमले में उनकी मौत हो गई. आशिक हुसैन कुरैशी का शव परिवार को सौंप दिया गया है. आज शाम तक अंतिम संस्कार किया जा सकता है.

कैसे हुई फायरिंग?

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को दोपहर 12:25 बजे, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक इलाके में आतंकियों ने आशिक हुसैन कुरैशी पर बहुत करीब से तीन राउंड फायरिंग की. एक गोली कॉन्स्टेबल को लगी, जबकि बाकी दो गोलियां पास की एक दुकान पर लगीं. पास के दुकानदार खून से लथपथ कॉन्स्टेबल को अस्पताल ले गए, लेकिन ज़्यादा खून बहने की वजह से डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके. इस घटना के बाद अमरनाथ रूट पर सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है. आतंकियों की तलाश जारी है. आस-पास के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है.

जम्मू-कश्मीर में हाल के समय में हुए हमले