अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात पुलिसवालों पर आतंकी हमला, हेड कॉन्स्टेबल की मौत

लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने अनंतनाग में हमले की जिम्मेदारी ली है. जिस जगह फायरिंग हुई, वह शहर का मुख्य बाजार है.

Written by: Anjali Karmakar
Published: July 22, 2026, 6:44 PM IST
अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात पुलिसवालों पर आतंकी हमला, हेड कॉन्स्टेबल की मौत
घटना के बाद अमरनाथ रूट पर सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है. आतंकियों की तलाश जारी है. (ANI)

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक इलाके में बुधवार (22 जुलाई 2026) को आतंकी हमला हुआ. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन ने दोपहर करीब 12:30 बजे अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर अचानक फायरिंग की. सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलीं. इस दौरान हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी जख्मी हो गए. उन्हें तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. कुरैशी का वीडियो भी सामने आया है.

लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने अनंतनाग में हमले की जिम्मेदारी ली है. जिस जगह फायरिंग हुई, वह शहर का मुख्य बाजार है. घटना के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे लाल चौक और आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी. सर्च ऑपरेशन जारी है.

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आशिक हुसैन कुरैशी कौन हैं?

हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी 35 साल के थे. वह मध्य कश्मीर के बडगाम ज़िले के रहने वाले थे. 22 जुलाई 2026 को अनंतनाग (लाल चौक) में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी के दौरान हुए आतंकवादी हमले में उनकी मौत हो गई. आशिक हुसैन कुरैशी का शव परिवार को सौंप दिया गया है. आज शाम तक अंतिम संस्कार किया जा सकता है.

कैसे हुई फायरिंग?

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को दोपहर 12:25 बजे, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक इलाके में आतंकियों ने आशिक हुसैन कुरैशी पर बहुत करीब से तीन राउंड फायरिंग की. एक गोली कॉन्स्टेबल को लगी, जबकि बाकी दो गोलियां पास की एक दुकान पर लगीं. पास के दुकानदार खून से लथपथ कॉन्स्टेबल को अस्पताल ले गए, लेकिन ज़्यादा खून बहने की वजह से डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके. इस घटना के बाद अमरनाथ रूट पर सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है. आतंकियों की तलाश जारी है. आस-पास के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है.

जम्मू-कश्मीर में हाल के समय में हुए हमले

  • जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) पर 17 जुलाई 2026 की रात संदिग्ध गतिविधि देख भारतीय सेना ने फायरिंग की. अधिकारियों के मुताबिक, तारकुंडी फॉरवर्ड इलाके में रात करीब 10 बजे सैनिकों ने कुछ संदिग्ध लोगों की गतिविधि देखी, जिसके बाद फायरिंग की गई.
  • 8 जुलाई 2026को सुरक्षाबलों ने शोपियां में मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर जाकिर अहमद गनी को मार गिराया. वह पहलगाम आतंकी हमले के बाद जारी 14 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल था.
  • 13 सितंबर 2023 को गडोल में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौंचक और DSP हुमायूं भट शही हो गए थे. 2 आतंकी भी ढेर हो गए थे.
  • 10 जुलाई 2017 को अनंतनाग में ही यात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ था. इसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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