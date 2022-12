छात्राओं ने हेडमास्टर को झाड़ू, डंडों से पीटा, यौन उत्पीड़न का है आरोप, Viral हो रहा VIDEO

Viral Video: कर्नाटक के मंड्या जिले से छात्राओं द्वारा हेडमास्टर की पिटाई का मामला सामने आया है. हॉस्टल में एक छात्रा को परेशान करने का मामला सामने आने के बाद छात्राओं ने स्कूल के हेडमास्टर को झाडू और डंडों से जमकर पीटा. पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास गर्ल्स हॉस्टल का भी प्रभार था. वह हर शाम हॉस्टल का दौरा करता था और लड़कियों को अपने कमरे में बुलाकर परेशान करता था. छात्राओं का आरोप है कि आरोपी हेडमास्टर उन्हें अश्लील वीडियो देखने और गलत तरीके से छूने के लिए मजबूर करता था. उसने धमकी भी दी थी कि अगर उन्होंने मामले के बारे में कुछ भी बताया तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि छात्राओं के ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर अभद्र टिप्पणी की जाएगी.

