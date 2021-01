Shripad Naik, Goa, car accident, News Updates: कर्नाटक में सोमवार को एक कार एक्‍सीडेंट में गंभीर रूप से घायल केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक की हालत स्‍थ‍िर है. उनका इलाज गोवा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल (जीएमसीएच) में चल रहा है. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उन्‍हें देखने के लिए गोवा जा रहे हैं. केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपाद भाऊ के सभी स्वास्थ्य पैरामीटर नाइक स्थिर हैं और गोवा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है. Also Read - Shripad Naik Wife Dies: सड़क हादसे में घायल हुए केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक, पत्नी और निजी सचिव की मौत

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार देर रात बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक का इलाज गोवा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल (जीएमसीएच) में चल रहा है और उनकी उनकी हालत स्थिर है. सावंत ने बताया कि केंद्रीय मंत्री की हालत पहले नाजुक थी, लेकिन वह अब ‘स्थिर’हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएमसीएच के डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकर के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है. उन्हें बेहतरीन चिकित्सकीय सेवा दी जा रही है. उन्‍होंने बताया कि उनके दो छोटे ऑपरेशन आज रात किए जाएंगे. अभी तक स्‍थिति यह है कि उन्‍हें दिल्‍ली शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है. Also Read - मलाइका अरोड़ा ने ग्रीन कलर की ड्रेस में हॉट फोटोज़ की शेयर, भड़के फैंस बोले- टार्जन की बहन

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ ने ट्वीट कर कहा, ”रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक के स्वास्थ्य और उनके चल रहे इलाज के संबंध में जानकारी लेने के लिए मैं आज गोवा जाऊंगा. संकट और दुःख की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिवार को संबल और शक्ति प्रदान करें.” Also Read - किसानों को नक्‍सल और खालिस्‍तानी नहीं कहना चाहिए, वे हमारे अन्‍नदाता हैं, हम सिर झुकाते हैं: रक्षा मंत्री

I will go to Goa today to inquire about the health of Minister of State for Defence Shripad Naik and his ongoing treatment, says Defence Minister Rajnath Singh

(file photo) https://t.co/Cl0VvOOl5y pic.twitter.com/Y5YPowvWK4

— ANI (@ANI) January 12, 2021