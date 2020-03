मदुरै: कोरोना वायरस से संक्रमित 54 वर्षीय व्यक्ति की बुधवार तड़के मदुरै के एक अस्पताल में मौत हो गई. तमिलनाडु में इस संक्रामक रोग से मौत का यह पहला मामला है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सी. विजयभास्कर ने बताया कि व्यक्ति को लंबे समय से ‘‘अनियंत्रित मधुमेह’’ की बीमारी थी.

स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘हमारी पूरी कोशिश के बावजूद एमडीयू, राजाजी अस्पताल में कोविड-19 संक्रमित मरीज की मौत हो गई. उसे फेफड़ों, अनियंत्रित मधुमेह और उच्च रक्तचाप की बीमारी थी.’’ तमिलनाडु में मंगलवार को छह और मरीजों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के साथ राज्य में कुल मरीजों की संख्या 18 हो गई है.

