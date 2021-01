नई दिल्ली: शनिवार से देशभर में कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन कल दिल्ली एम्स में वैक्सीनेशन की टीम में जुड़े डॉक्टर्स की टीम और वैक्सीनेशन लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री दिल्ली एम्स में एक नई ओपीडी विंग्स को भी लॉन्च करेंगे. कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए कल यानी शनिवार से शुरू हो रहे देशव्यापी टीकाकरण अभियान से पहले केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन ने शुक्रवार को कहा की यह कदम ‘‘संभवतया कोविड-19 के अंत की शुरुआत है.’’ Also Read - कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अब चुनाव आयोग के डेटा का होगा प्रयोग, कल से शुरू होगा देशभर में टीकाकरण

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के 146वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह बात कही. उन्होंने कहा कि यद्यपि टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है लेकिन लोगों को संक्रमण से बचाव के तरीकों में ढिलाई नहीं देनी चाहिए और नियमों का पालन करते रहना चाहिए.

Delhi: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan will visit the new OPD Wing of AIIMS tomorrow to join the AIIMS doctors and potential vaccine beneficiaries to participate in and witness the launch of #COVID19 vaccination by Prime Minister at 10.30 am.

— ANI (@ANI) January 15, 2021