भीषण गर्मी के बीच केंद्र सरकार ने गर्मी से जुड़ी बीमारियों को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट किया है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 'नेशनल एक्शन प्लान' पर ध्यान देने को कहा है. पत्र में केंद्र सरकार ने कहा है कि लू (Heat Wave) की वजह से वह स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministery of Health) की तरफ से जारी एडवाइजरी को लागू करें. केंद्र सरकार ने राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता के लिए समीक्षा की जाए और संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो.

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को शनिवार को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया कि सभी जिलों को 'गर्मी संबंधी बीमारियों पर नेशनल एक्शन प्लान' संबंधी दिशानिर्देश दस्तावेज भेजा जाए, ताकि लू लगने के मामलों का प्रभावी प्रबंधन किया जा सके. पत्र में उल्लेख है कि एक मार्च से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के तहत गर्मी से संबंधित बीमारियों पर दैनिक निगरानी रखी जा रही है.

Union Health Secretary Rajesh Bhushan has written to states on rising temperature & heatwave across the country, requesting to "disseminate the guideline document 'National Action Plan on Heat-Related Illnesses' to all districts for effective management." pic.twitter.com/OaI0rowxCa

— ANI (@ANI) May 1, 2022