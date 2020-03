नई दिल्ली: दुनियाभर में कोरोना वायरस (Corona Virus) का डर इस कदर हावी हो गया है कि लोग अब घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं. चीन में जहां सड़कें सुनसान हो गई हैं तो वहीं ईरान और इटली में भी लोग घरों में दुबक गए हैं. यही नहीं भारत में भी कोरोना वायरस दस्तक दे चुका है और देश में अब तक 47 लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी भारतीयों का त्योहारों को मनाने का जोश कम नहीं हुआ है. देशभर में होली का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. आइए देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में होली का रंग कैसा रहा.

मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में होली के अवसर में भगवान शिव को भी रंग से नहलाया गया.

Madhya Pradesh: #Holi being celebrated at Mahakal Temple in Ujjain. pic.twitter.com/0furxQiXir

— ANI (@ANI) March 10, 2020