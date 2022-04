Weather Report Today: अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी (Heat Wave) ने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया है और देश के कई शहरों में रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है. शुक्रावार को राजस्थान (Rajasthan Weather) का अलवर (Alwar weather)जिला देश में सर्वाधिक तपता रहा, यहां गर्मी ने अपना रिकॉर्ड ब नाया है और 8 अप्रैल को यहां का पारा 45 डिग्री को पार गया है. अलवर में कल 45.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. बता दें कि देश के सर्वाधिक 10 गर्म शहराें में राजस्थान के आठ शहर शामिल हैं. हरियाणा, यूपी और झारखंड के 17 शहरों में तापमान 44 डिग्री तक दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने राजस्थान में पाकिस्तान से आ रही शुष्क और गर्म हवाओं के चलते अगले तीन दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. यहां तापमान 47 डिग्री तक जा सकता है.Also Read - Weather Forecast Today: यूपी, एमपी, हरियाणा समेत इन राज्यों में चलेगी भीषण लू, जानें कहां है बारिश की संभावना

पश्चिमी राजस्थान के पांच जिलाें में तापमान और बढ़ने की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट (Red Alert)जारी किया गया है. वहीं, देश की राजधानी दिल्ली (Delhi Weather)में भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है. कई जगहों पर शुक्रवार को पारा 43 डिग्री को पार कर गया. दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की गई है. दिल्ली में आज ‘ऑरेंज अलर्ट’ (orange alert) जारी किया है. Also Read - Delhi Weather Alert: चिलचिलाती धूप से और तपेगी दिल्ली, पारा पहुंचेगा 42 डिग्री के पार, येलो अलर्ट जारी

दिल्ली में अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से सात डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है. शहर के मुंगेशपुर, नजफगढ़, पीतमपुरा और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मौसम केंद्रों में अधिकतम तापमान क्रमश: 43 डिग्री सेल्सियस, 43.3 डिग्री सेल्सियस, 43.4 डिग्री सेल्सियस और 43.9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. वहीं, मंगलवार से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है, जिसके चलते भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है. Also Read - गर्म हवाओं ने बढ़ाया दिल्ली-मध्यप्रदेश-राजस्थान सहित कई राज्यों का तापमान, लू से कब मिलेगी राहत, जानिए

देश में राजस्थान के अलवर जिले में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है. वहां 45.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. वहीं 44.7 डिग्री के साथ बीकानेर देश में पांचवां सबसे गर्म शहर रहा. मौसम विभाग के मुताबिक अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं ह. राज्य में 10 अप्रैल तक प्रचंड लू चलने की आशंका है. इसी काे देखते हुए माैसम विभाग ने बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और फलाैदी में रेड अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि 11 के बाद तापमान कम हाेने के आसार बन रहे हैं. इस बीच शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.

Rajasthan’s Alwar records the maximum temperature of 45.8 degrees Celsius today, says India Meteorological Department (IMD). pic.twitter.com/RobGCuL9vr

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 8, 2022