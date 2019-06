नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रचंड गर्मी की स्थिति को देखते हुए राजधानी के स्‍कूलों में आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए गर्मी की छुट्टी की अवधि एक सप्ताह बढ़ाने का रविवार को फैसला किया है. 8वीं कक्षा तक के स्‍कूल आठ जुलाई को खुलेंगे, जबकि उससे ऊपर की कक्षाएं सोमवार को निर्धारित समयानुसार से ही खुल जाएंगे. बता दें कि मौसम अधिकारियों ने शहर में लू का कहर जारी रहने की आशंका जताई है.

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ”दिल्ली में गर्मी को देखते हुए, कक्षा आठवीं तक के छात्रों के लिए गर्मी की छुट्टी 8 जुलाई तक बढ़ाई जा रही है. अन्य कक्षाओं के लिए स्कूल पहले से तय अनुसार कार्यक्रम के हिसाब से ही खुलेंगे.”

Classes till std 8 in all schools of Delhi, both govt and private, to reopen on 8 July as their summer vacation has been extended due to the rising temperature in the national capital. Classes for std 9-12 will resume as per the schedule.

