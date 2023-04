Shimla में पर्यटकों की भारी भीड़, 48 घंटे में पहुंचे 30 हज़ार वाहनों से सड़कें जाम, होटल भी फुल; पर्यटन कारोबारी खुश

Heavy footfall of Tourist in Shimla: हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक शिमला में छुट्टियाँ मनाने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं. आलम ये है कि पिछले 48 घंटे में 30 हज़ार से अधिक वाहन शिमला में पहुंच चुके हैं. ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. शिमला में इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं कि सड़कें लोगों और वाहनों से भर गई हैं. शिमला और आसपास के अधिकतर होटल भर गए हैं. बताया जा रहा है कि शिमला और आसपास के होटलों में 90 से 100 प्रतिशत कमरे भर चुके हैं. इसके बाद भी लोगों का पहुंचना जारी है.

दरअसल, शिमला में पर्यटकों की इतनी भीड़ वीकेंड के चलते हुई है. तीन दिन लम्बे वीकेंड के चलते लोग मजे करने के लिए शिमला पहुंच रहे हैं. ये भीड़ इतनी ज्यादा है कि वाहनों को पार्क करने की जगह शहर में नहीं बची है. होटलों में कमरे नहीं बचे हैं. एसपी शिमला संजीव के गांधी ने बताया कि पिछले 48 घंटों में हजारों वाहन शिमला शहर में प्रवेश कर चुके हैं. नगर पुलिस ने यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया है. पिछले दो दिनों के दौरान सभी दिशाओं से 30,000 से अधिक वाहन शिमला शहर में प्रवेश कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो.