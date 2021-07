Karnataka, Heavy rains, flood, death toll, Karnataka flood, News बेंगलुरु : कर्नाटक में मूसलाधार बारिश के कारण अभी तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है और तीन व्यक्ति लापता हैं. राज्य के कई तटीय इलाकों, मलनाड और अंदरूनी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और भूस्खलन हुए हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी शनिवार को दी. मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने सुबह प्रभावित जिलों के उपायुक्तों, प्रभारी मंत्रियों से बात की और उनसे अपने संबंधित जिलों में रहने और राहत एवं बचाव अभियानों की निगरानी करने के निर्देश दिये हैं. मुख्यमंत्री (Chief Minister) बीएस येदियुप्‍पा (BS Yediyappa)खुद रविवार को उत्तरी कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित सीमावर्ती जिले बेलगावी की यात्रा कर हालात का जायजा लेंगे.

राज्य में और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के कई बांध में पानी लबालब भर चुका है और नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है जिससे निचले और नदी के तटीय इलाके जलमग्न हो रहे हैं.

Nine people have died and three people are missing in flood-affected regions of Karnataka: State Revenue Minister R Ashok pic.twitter.com/8OWJfPmZmd

— ANI (@ANI) July 25, 2021