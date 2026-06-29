Aaj Ka Mausam: मुंबई में भारी बारिश, दिल्ली NCR के दो शहरों में भी आज से बदलेगा मौसम, जानें देशभर के अलग अलग हिस्सों का वेदर अलर्ट

29 June ka mausam: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, 29 जून 2026 को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के दो अलग रूप देखने को मिलेंगे, जहां एक तरफ उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्य भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी तटीय इलाकों में मानसून की भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी है. आइए जानते हैं आज देश के प्रमुख शहरों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है..
IMD के अनुसार, 29 जून को राजधानी दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन पड़ोसी इलाकों जैसे गुरुग्राम और फरीदाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली में वर्तमान तापमान 31.8 C के आसपास दर्ज किया गया है और हवा में भारी उमस (67%) है. IMD के अनुसार, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में आज छिटपुट धूल भरी आंधियां या हल्की गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.
मैदानी इलाकों के लिए आज का दिन बेहद गर्म रहने वाला है. IMD के अनुसार, 29 जून को बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-हरियाणा के कुछ हिस्सों में हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी. विशेष रूप से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गंभीर लू चलने की आशंका है. इसके साथ ही ओडिशा और सौराष्ट्र-कच्छ के क्षेत्रों में मौसम बेहद गर्म और उमस भरा रहेगा. उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकतम तापमान में 29 जून तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.
पश्चिमी भारत के तटीय क्षेत्रों में मानसून पूरी तरह मेहरबान है. IMD के मुताबिक, 29 जून को कोंकण और गोवा के कई हिस्सों में व्यापक रूप से भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी आज भारी बारिश का अलर्ट है. तटीय इलाकों में 40 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है, जो बढ़कर 60 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं. मुंबई में हल्की रुक-रुक कर बूंदाबांदी के साथ तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस और उमस 100% दर्ज की गई है.
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 29 जून को व्यापक रूप से मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है. IMD के अनुसार, आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की पूरी संभावना है, जिससे स्थानीय स्तर पर जलभराव और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है. इन राज्यों में आकाशीय बिजली चमकने और आंधी चलने का भी अलर्ट है.
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