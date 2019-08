शिमला/जयपुर/तिरुवनंतपुरम: उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है. पंजाब में भाखड़ा बांध से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के चलते चेतावनी जारी की गई है. दिल्ली में शनिवार को यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी के स्तर के करीब पहुंच गया. वहीं बाढ़ग्रस्त केरल में हालात सामान्य हो रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अगले 48 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. जम्मू क्षेत्र के कठुआ और सांबा जिले अचानक आई बाढ़ से प्रभावित हैं. अचानक आई बाढ़ में शनिवार को जम्मू में एक 47 वर्षीय व्यक्ति बह गया जबकि कठुआ और सांबा जिलों में 15 लोगों को बचा लिया गया.

IMD: Heavy rain likely to occur at isolated places over coastal Karnataka, today. Heavy rain also likely to occur at isolated places in Chamarajanagar, Ramanagara, Chikkaballapur, Bangalore Urban, Bangalore Rural, Mysuru, Mandya, & Kolar districts over the next 24 hours. pic.twitter.com/HEmVAFriPW — ANI (@ANI) August 17, 2019



जम्मू क्षेत्र के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है जिसके चलते तावी नदी समेत प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और निचले इलाकों में जलभराव हो गया है. मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि कटरा में शुक्रवार रात से सबसे अधिक 133.4 मि.मी. बारिश हुई है. आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश हुई है जहां कृष्णा नदी में उफान के चलते दो जिलों के 87 गांव और सैंकड़ों एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई है. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने एक लड़की का शव बरामद किया है जो कृष्णा जिले में उफनती नदी में बह गई थी. कृष्णा और गुंटूर जिलों में 11,553 लोगों को 56 राहत शिविरों में भेजा गया है जहां उन्हें भोजन और पेयजल मुहैया कराया जा रहा है. राज्यपाल विश्वभूषण हरिचन्दन ने कृष्णा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, जबकि मंत्रियों ने विजयवाड़ा शहर में प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत कार्यों की निगरानी की.

Himachal Pradesh: Floodwater enters residential areas of Bhuntar in Kullu district, after heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/wiJCDtbQM8 — ANI (@ANI) August 17, 2019

Himachal Pradesh: Water level of Beas river increases following heavy and incessant rainfall; Visuals from Manali. pic.twitter.com/s1W574m2TX — ANI (@ANI) August 17, 2019



हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के चलते कई सड़कें बंद

हिमाचल प्रदेश में उफनते बांध से 17 वर्षीय किशोर का शव बहता मिला है. राज्य में भूस्खलन की घटनाओं के चलते कई सड़कें बंद हैं. कांगड़ा जिले के सभी शैक्षिक संस्थानों को भी मूसलाधार बारिश के चलते शनिवार को बंद रखने के लिये कहा गया. पालमपुर के निकट बाढ़ में फंसे कई लोगों को बचा लिया गया. पंजाब में भाखड़ा बांध के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से जमा हुए अतिरिक्त पानी को छोड़ा गया है जिसके चलते कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है.

लुधियाना, अमृतसर, मोहाली और चंडीगढ़ समेत कई हिस्सों में बारिश

शनिवार को पंजाब के लुधियाना, अमृतसर, मोहाली और चंडीगढ़ समेत कई हिस्सों में बारिश हुई. सतलुज नदी और निचले इलाकों के नजदीक रह रहे लोगों को सतर्क रहने और अपनी सुरक्षा के लिये ऐहतियाती कदम उठाने की सलाह दी गई है. अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 203.27 मीटर पहुंच गया जो कि चेतावनी स्तर (204.5 मीटर) से थोड़ा नीचे है. बाढ़ की किसी भी संभावना से निपटने के लिये एजेंसियां स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं.

Rajasthan: Roads flooded in Pratapgarh, after rivers overflow due to incessant rainfall in the region. (16.08.2019) pic.twitter.com/7S2B1aHRvO — ANI (@ANI) August 17, 2019



राजस्थान में सैंकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा

राजस्थान में सैंकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है. अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, वनस्थली, भीलवाड़ा और सीकर में क्रमश: 104.5 मिमी, 88.2 मिमी 79 मिमी 42.1 मिमी, 41 मिमी और 37.4 मिमी बारिश हुई है. केरल में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और लोग राहत शिविरों से अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं. बहरहाल, शनिवार तक मृतकों की संख्या 113 हो गयी. मलप्पुरम में 50 और वायनाड में 12 लोगों की मौत हो चुकी है. यहां 28 लोग अभी भी लापता हैं.

Andhra Pradesh: Puligadda Aqueduct Bridge as well as houses in several villages of Krishna district have submerged in flood water after rise in water level of Krishna river. Officials evacuating people to safer places. pic.twitter.com/LBAcTFArXz — ANI (@ANI) August 17, 2019



कोलकाता में पिछले 24 घंटों में 186.1 मिलीमीटर बारिश

मूसलाधार बारिश और निचले इलाके में जलजमाव के कारण कई स्थानों का संपर्क कटने से शनिवार को महानगर के अधिकतर हिस्से में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. भारी बारिश से जूझ रहे कोलकाता में पिछले 24 घंटों में 186.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और मौसम विभाग ने आगे भी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे से उड़ानों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.