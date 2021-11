Heavy Rain in Tamil Nadu: चेन्नई और आसपास के जिलों में भारी बारिश ने हालात को मुश्किल बना दिया है. बारिश के मद्देनजर स्थानीय पुलिस, सशस्त्र रिजर्व, तमिलनाडु विशेष पुलिस और होमगार्ड के कुल 75,000 पुलिसकर्मियों को तैयार रखा गया है. तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक सी. सिलेंद्र बाबू ने गुरुवार को यह जानकारी दी. उन्होंने एक बयान में कहा कि तटीय सुरक्षा समूह के 350 कर्मियों के साथ बचाव नौकाओं समेत पुलिस की 250 विशेष टीमों को तैनात किया गया है. कोलाथुर सहित चेन्नई के कई इलाकों और निचले इलाकों से लोगों को निकाला गया है. राज्य आपदा मोचन बल के साथ बचाव नौकाएं, लकड़ी काटने की मशीन और ड्रिलिंग मशीन भी तैनात की गई हैं.Also Read - Chennai Rains Latest Update: चेन्नई में 2015 के बाद से सबसे अधिक बारिश, 4 जिलों के स्कूलों, कॉलेजों में दो दिन की छुट्टी; IMD ने जारी किया Red Alert

इस बीच तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन (टैंजेडको) के एक बयान में कहा गया है कि लगभग पूरे दक्षिण चेन्नई क्षेत्र में ज्यादातर केबल की खराबी और फीडर ट्रैपिंग के कारण बिजली गुल हो गई है. कई जगहों पर, टैंजेडको ने एहतियात के तौर पर सेवा को बंद कर दिया है. पेरुंगडी सबस्टेशन से मुख्य फीडर में ट्रिपिंग के कारण सूचना प्रौद्योगिकी गलियारे के तहत आने वाले क्षेत्रों में बिजली कटौती हुई है.

पम्मल में वेलाचेरी, अनाकापुथुर, शंकर नगर, बसंत नगर, तारामणि और अडयार में जलभराव और बाढ़ के कारण एहतियात के तौर पर बिजली बंद कर दी गई है. लंबी बिजली कटौती और जलभराव के बाद टी-नगर, अलवरपेट, पश्चिम माम्बलम क्षेत्रों के कई परिवार शहर के व्यावसायिक होटलों में स्थानांतरित हो गए हैं. घरों में इंटरनेट बंद होने की वजह से भी लोग होटलों में रुकने लगे हैं.

Tamil Nadu | Rescue operations underway in South Chennai, teams came from Pudukkottai, Salem, Ramanathapuram and Thanjavur. Around 150 personnel have come to Chennai for rescue operations: Senthil Rajkumar, Fire Station Officer, Chennai#ChennaiRains pic.twitter.com/cTV2NHFiwF

— ANI (@ANI) November 11, 2021