दिल्ली-NCR में जोरदार बारिश, नोएडा में ओले गिरे; IMD ने जारी किया इतने दिन का अलर्ट

IMD ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर का पूर्वानुमान एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण है, जिससे बुधवार तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.

Delhi-NCR Hailstorm: दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार (27 जनवरी) को मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ली. राजधानी और आसपास के इलाकों में बारिश के साथ तेज गर्जना, बिजली चमकने और आंधी-तूफान देखने को मिला. ये इस हफ्ते सर्दियों की दूसरी बारिश का दौर है. नोएडा में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि दिल्ली और गुरुग्राम के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हुई.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि आने वाले तीन घंटों तक दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश जारी रह सकती है. मौसम विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बन सकती है.

पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, यह बदलाव एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण हो रहा है. इस सिस्टम की वजह से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बुधवार तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. कुछ जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी के साथ ओले भी गिर सकते हैं.

IMD ने मंगलवार के लिए दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग ने चेतावनी दी है कि गरज-चमक, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि कुछ इलाकों में हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थानों से बचने की सलाह दी गई है.

इससे पहले सोमवार को दिल्ली में मौसम साफ रहा और ठंडी हवाएं चलीं. सफदरजंग मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन की तुलना में दो डिग्री से ज्यादा कम था. वहीं, आया नगर में सबसे कम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. राजधानी का अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री ज्यादा और पिछले दिन से लगभग 5 डिग्री ज्यादा था.

हालांकि, सोमवार को ठंड के बावजूद किसी भी मौसम केंद्र पर बारिश दर्ज नहीं की गई थी और पूरा दिन मौसम स्थिर बना रहा. लेकिन इसके साथ ही दिल्ली की हवा की गुणवत्ता फिर से खराब हो गई। कुछ समय की राहत के बाद प्रदूषण का स्तर दोबारा बढ़ गया है. सुबह 7:30 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 281 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है. सोमवार को AQI 241 था, जो भी ‘खराब’ श्रेणी में ही था. मौसम और प्रदूषण के इस दोहरे असर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश से कुछ समय के लिए प्रदूषण में कमी आ सकती है, लेकिन मौसम स्थिर होते ही AQI फिर बिगड़ सकता है.

