मुंबई समेत महाराष्ट्र में आफत की बारिश- नासिक में बादल फटने की चेतावनी, स्कूल कॉलेज आज भी बंद

मुंबई समेच समूचे महाराष्ट्र में बीते 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है. मुंबई में बीते 4 दिनों में ही एक महीने में पड़ने वाली बारिश हो गई है, जिससे मुंबई का हाल वर्चुअल आइलैंड जैसा हो गया है.

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महाराष्ट्र में आफत बनी बारिश एजेंसी @IANS

मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज भी भारी से ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट

नासिक में बारिश की गंभीर चेतावनी, बादल फटने का भी अलर्ट

BMC ने मंगलवार को भी स्कूल-कॉलेज बंद रखने का किया ऐलान

मुंबई में वर्चुअल आइलैंड जैसे हालात, शहर में दिख रहा बस पानी ही पानी

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और उसका राज्य महाराष्ट्र इस समय मौसम की तगड़ी मार झेल रहे हैं. बीते 3-4 दिनों से यहां बारिश का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. भारतीय मौसम विभाग ने यहां आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. खासतौर से रायगढ़ और रत्नागिरी जिलो को लेकर यह अलर्ट है. इसके अलावा मुंबई, पालघर और पुणे का हाल भी ऐसा ही है.

नासिक में बादल फटने की चेतावनी

उधर नासिक मौसम विभाग की चेतावनी के बाद नासिक को लेकर प्रशासन अब ज्यादा चिंतित है. यहां के पालखेड़ सिंचाई उपमंडल, पिंपलगांव (B) की ओर नासिक और आसपास के इलाकों में आज बहुत ज्यादा बारिश और बादल फटने जैसी स्थिति बनने की आशंका है. IMD ने राज्य में 8 जुलाई (बुधवार) तक ऐसी ही तेज बारिश की स्थिति बने रहने का अराजनुमान बताया है.

मुंबई में आज भी बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते आपातकाल जैसे हालात हैं. यहां लोगों को सलाह दी गई है कि वे बगैर किसी बहुत जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलें. इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स, बिजली के खंभों और पुरानी इमारतों से दूर रहे. प्रशासन ने नागरिकों से हमेशा सतर्क रहने की अपील की है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत बारिश के अलर्ट को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर मंगलवार को भी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है.

मुंबई का देश से संपर्क टूटा

मुंबई और आसपास के इलाकों में इस समय जन-जीवन अस्त व्यस्त है. यहां कई-कई घंटों से बिजली की आपूर्ति बाधित है. शहर का संपर्क सड़क, रेल और हवाई मार्ग से भी बाधित या बिल्कुल बंद हो चुका है. मुंबई के निचले इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से सड़कें बंद हो गई हैं. वहीं रेल की पटरियों पर भी जल-जमाव के कारण रेल-यातायात प्रभावित है. बारिश के चलते दृश्यता भी सामान्य से कम है, जिसके चलते कई फ्लाइट्स यहां से कैंसल होने की खबरें हैं.

वर्चुअल आइलैंड बन गया मुंबई

इन तेज बारिश और जल-जमाव के हालात के बाद कभी न रुकने-थमने वाला मुंबई शहर को बारिश ने ठहरा दिया है. यह शहर एक हिस्से से पहले ही अरब सागर से घिरा है. बाकी तीन हिस्सों से यह बाकी देश से जुड़ता है, लेकिन इन दिनों वह भी संभव नहीं दिख रहा है. सोमवार को यहां हालात ऐसे थे कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई-अहमदाबाद हाईवे और मुंबई-कोंकण हाईवे या तो पूरी तरह बंद थे या फिर उनके कई हिस्सों को बंद कर दिया गया था.