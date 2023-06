दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट, IMD ने बताया अगले 5 दिन कहां-कहां बरसेंगे बदरा

India Weather Update Today: दिल्ली-एनसीआर में देर रात से ही बारिश हो रही है. जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में कहीं तेज बारिश हुई तो कहीं पर हल्की बारिश हुई है. दिल्ली-नोएडा में अभी भी हल्की बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की भविष्यवाणी की है और 25-27 जून तक शहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भी कल से ही बारिश हो रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट और पालघर, मुंबई, ठाणे और सिंधुदुर्ग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

पिछले 24 घंटों में मुंबई शहर में 104 मिमी और पूर्वी उपनगरों और पश्चिमी उपनगरों में क्रमशः 123 मिमी और 139 मिमी बारिश हुई. मुंबई उपनगर में रविवार की सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच 9.5 मिमी बारिश हुई.सुबह 6 बजे 155.5 मिमी सुबह 7 बजे 9.5 मिमी बढ़कर 165 मिमी बारिश हुई. आईएमडी के अनुसार, आज मुंबई में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है.

#WATCH | Rain lashes parts of the national capital Delhi. (Visuals from Moti Bagh area) pic.twitter.com/Sdu1iS8FT7 — ANI (@ANI) June 25, 2023

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को कहा कि अगले पांच दिनों के दौरान पूर्वी मध्य और राष्ट्रीय राजधानी सहित उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. 25-28 जून के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में और 25-28 जून के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों (पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर) में अलग-अलग गरज और बिजली के साथ हल्की/मध्यम से व्यापक वर्षा होने की संभावना है.अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. 25 जून को उत्तराखंड में अत्यधिक भारी वर्षा के साथ वर्षा होने की संभावना है.