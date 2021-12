Heavy Rain in Chennai: चेन्नई और इसके आसपास के क्षेत्रों में को भारी से बहुत भारी बारिश हुई, जिसके चलते सड़कों और सब-वे में पानी भर गया. चेन्नई में दो दर्जन से अधिक पेड़ गिर गए. सड़कों पर जलभराव हो गया. इससे सड़कों पर लंबा जाम लग गया. इसके साथ ही बारिश-संबंधी घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री एस रामचंद्रन ने कहा कि चेन्नई में बिजली करंट लगने से दो महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई. चेन्नई में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है.Also Read - Weather In Delhi NCR: पहाड़ों में बर्फबारी से दिल्ली-एनसीआर में बढ़ी ठिठुरन, अलाव तापते दिखे लोग- देखें Photos

बारिश ने पिछले महीने यहां भारी बारिश के बाद नजर आए दृश्यों को दोहरा दिया, जब जलभराव के चलते यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और वाहन चालक पानी में फंसे वाहनों को खींचते दिखे थे. इस बीच, पुलिस ने कहा कि जलभराव के कारण तीन सब-वे बंद करने पड़े और शहर में करीब 14 स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए.

27 cases of tree fall have been reported in Chennai. More than 145 pumps are running to clear the waterlogging caused by heavy rainfall in the city: Greater Chennai Corporation Commissioner Gagandeep Singh Bedi https://t.co/SYxKiK7nAF

