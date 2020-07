नई दिल्‍ली: देश की राजधानी में आज रविवार को सुबह भारी बारिश हुई और दिल्‍ली की सड़कों में जगह-जगह जल जमाव हो गया. बारिश के पानी में फंसने से एक 60 साल के शख्‍स की मौत हो गई है. दरअसल, सबसे पहले मिंटो रोड ब्रिज के पास जमा पानी में एक शव तैरता दिखाई दिया. इस पर नई दिल्ली रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे एक ट्रैकमैन ने शव को बाहर निकाला. Also Read - Delhi Weather Update: राजधानी दिल्ली में गर्मी से लोगों को मिली राहत, हुई भीषण बारिश

बीजेपी ने इस घटना को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है. राजधानी में आज सुबह आई आंधी-बारिश से कई जगह पेड़ भी उखड़ गए.

मिंटो ब्रिज के पास आज एक शव मिला. इसे नई दिल्ली यार्ड में काम करने वाले एक ट्रैकमैन ने निकाल. ट्रैकमैन रामनिवास मीणा ने बताया, "मैंने पटरियों पर ड्यूटी पर रहते हुए शरीर को देखा था. मैं नीचे आया था, तैर कर आया और फिर इसे निकाला. शव एक बस के सामने तैर रहा था."

Delhi: A body was found near waterlogged Minto Bridge today. It was retrieved by a trackman working at New Delhi yard. Trackman Ramniwas Meena says, “I spotted the body while I was on duty at the tracks. I came down, swam & retrieved it. The body was floating in front of a bus.” pic.twitter.com/NUtXcROgsc

— ANI (@ANI) July 19, 2020