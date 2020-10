हैदराबाद के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण अबतक 13 लोगों की मौत हो चुकी है. कुल 13 लोगों में से 9 लोगों की मौत मोहम्मदिया हिल्स में स्थित दीवार गिरने से हुई. बता दें कि शहर की सड़कें जलमग्न हो चुकी है, वहीं इससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. वहीं तेलंगाना के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश पिछले 3 दिनों से हो रही है. भारी बारिश के कारण तेलंगाना के 14 जिले प्रभावित हुए हैं. यहां बाढ़ आ जाने, के कारण यातायात में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं कुछ वाहन बाढ़ के पानी फंस चुके हैं, जिन्हें वहां से हटा पाना भी मुश्किल है. Also Read - VIDEO: दिल्‍ली में हुई बारिश, राजधानी की सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया

बता दें कि एक अन्य घटना में हैदराबाद के इब्राहिमपट्टी में स्थित एक पुराने मकान के छत के ढहने के कारण 40 वर्षीय महिला और 15 वर्षीय बेटी की मौत हो गई. बता दें कि तेलंगाना के कई हिस्सों में लगातार मंगलवार से ही बारिश हो रही है. इस कारण शहर की सड़कों पर जलभराव हो गया व लोगों का जीना मुहाल हो गया है. पानी लोगों के घरों में घुस चुका है. ऐसे में यातायात बाधित हुए हैं.

Telangana: Streets are waterlogged in the Tolichowki area of Hyderabad following heavy rainfall. pic.twitter.com/YaUb5bdChi

हैदराबाद के अट्टापुर मेन रोड, टोली चौकी क्षेत्र, मुशीराबाद और दम्मीगुडा के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं. सड़कों पर जलभराव के कारण लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं. सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात को ठप्प कर दिया गया है. लोगों के घरों में पानी घुस चुका है. वहीं SDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुटी हुई है.

Telangana: Three people lost their lives after wall of a house collapsed in Gaganpahad area of Shamshabad in Hyderabad last night, owing to heavy rainfall.

Total 11 deaths have been registered in Hyderabad due to incessant downpour, since last night. pic.twitter.com/xLdJDHpbyY

