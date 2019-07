मुंबईः मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई में दीवार गिरने की घटना सहित महाराष्ट्र में हुई विभिन्न घटनाओं में 27 लोगों की मौत हुई है. इनमें से 18 लोगों की मौत भारी बारिश के कारण मुंबई के उत्तरी उपनगर मलाड में एक दीवार ढहने हो गई. हादसे में 50 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं. अधिकारियों ने बताया कि सोमवार रात पुणे के अम्बेगांव इलाके में एक शैक्षणिक संस्थान की दीवार उसके पास बनी अस्थायी झोंपड़ियों पर गिरने से छह श्रमिकों की मौत हो गई. वहीं मंगलवार तड़के ठाणे जिले के कल्याण में एक दीवार गिरने तीन लोगों की जान चली गई.

खराब मौसम के चलते मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 54 विमानों के मार्ग बदले गए और 52 उड़ाने रद्द कर दी गई. हवाई अड्डे के एक प्रवक्ता ने बताया कि मूसलाधार बारिश के कारण जयपुर से आ रहा ‘स्पाइसजेट’ का एक विमान मुंबई हवाई अड्डे के मुख्य रनवे से फिसलते हुए उससे नीचे उतर गया. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के अधिकारियों ने बताया कि देर रात करीब दो बजे हुई पूर्वी मलाड इलाके के पिम्परीपाड़ा स्थित एक परिसर की दीवार ढह गई और पास की झुग्गियों में रहने वाले लोग उसकी चपेट में आ गए.

#UPDATE Mumbai: 18 dead after a wall collapsed on hutments in Pimpripada area of Malad East due to heavy rainfall today. https://t.co/0rm63e57VL

