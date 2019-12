नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में सर्दी बढ़ गई है. वहीं राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार को भारी बारिश हुई और ठंडी हवाएं चली जिससे लोग ठिठुरने लगे. भारतीय मौसम विभाग में क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शहर में तेज ठंडी हवाओं और बिजली कड़कने के साथ लगभग दो घंटे बारिश हुई. उन्होंने कहा कि 14-15 दिसंबर को शहर का तापमान गिरकर 10 डिग्री से नीचे जा सकता है. उधर, भारी बारिश और तेज हवा के कारण, दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं. इसके चलते यात्रियों को परेशानी हुई है.

Delhi Airport: Due to heavy rains and strong wind, some flight operations at Delhi Airport are impacted. For further info, get in touch with the airline concerned. Any inconvenience caused to flyers is regretted.

— ANI (@ANI) December 12, 2019