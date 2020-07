नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी (National Capital) में लगातार जारी गर्मी और उमस का दौर जारी थी, जिससे रविवार को दिल्लीवासियों (Delhi) को राहत मिलने की संभावना है. दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR) में बीती रात झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम में ठंडक है. देररात हुई बारिश से दिल्ली के तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर का तापमान रविवार को 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा. दिल्ली में सुबह 8 बजे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके दिन के समय में बढ़ने की संभावना है. वहीं हवा में नमी की मात्रा 80 फीसदी रही. Also Read - बिहार में एक बार फिर आकाशीय बिजली ने मचाई तबाही, 20 लोगों की मौत, सरकार देगी मुआवजा

राजधानी में हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिम-मध्य और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते देश के अधिकतर हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. खासकर उत्तर और मध्य भारत में 4-5 दिनों के अंदर भारी बारिश की आशंका है. Also Read - Mumbai Latest Weather Report: मुंबई में आज भारी बारिश की आशंका, इन जगहों के लिए जारी हुआ रेड अलर्ट, Police ने की ये अपील

दिल्ली-एनसीआर में शनिवार-रविवार देर रात हुई बारिश से तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई, जिससे दिल्ली वासियों को उमस और गर्मी से राहत मिली है. यही हाल मध्य भारत के कुछ इलाकों का भी है.

Delhi: The national capital continues to receive light showers this morning after it witnessed a change in weather last night and received heavy rainfall, lightning and thunderstorm. Visuals from Vijay Chowk. pic.twitter.com/63s70ageXQ

— ANI (@ANI) July 5, 2020