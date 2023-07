Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में शनिवार को रातभर हुई भारी बारिश के कारण ब्यास नदी में बाढ़ आ गई. इसके चलते नदी के किनारे बड़े पैमाने पर भूस्खलन (Landslide) की घटनाएं हुई और बाद में कुल्लू और मनाली से अटल टनल और रोहतांग की ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है. खबर लिखते वक्त राज्य में भारी बारिश की वजह से हो रही घटनाओं का एक और बड़ा अपडेट सामने आ गया. दरअसल, कुल्लू में ब्यास नदी के उफान में राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) 3 का एक हिस्सा बह गया. हिमाचल पुलिस ने यह जानकारी दी.

