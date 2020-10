Telangana, maharshtra and Andhra Pradesh Heavy rains flood: तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बुधवार को बारिश से जुड़ी घटनाओं में 25 लोगों की मौत हो गयी, वहीं कर्नाटक में भारी बारिश हुई. पश्चिम बंगाल में बने गहरे दबाव के क्षेत्र के काकीनाडा तट से गुजरने के कारण दक्षिणी राज्यों में भारी तबाही हुई. महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के पंढरपुर में भारी बारिश के कारण दीवार ढह जाने की एक घटना में एक परिवार के चार लोगों समेत छह लोगों की मौत हो गई. Also Read - PM मोदी ने तेलंगाना और आंध प्रदेश के मुख्‍यमंत्र‍ियों से की बात, दिया हरसंभव मदद का भरोसा

हैदराबाद में भारी बारिश से 15 लोगों की मौत हो गई, जिसके कारण शहर के कुछ निचले इलाकों में सड़कों पर जल भराव की स्थिति हो गई. आंध्र प्रदेश में पिछले 48 घंटे में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई. Also Read - मुंबई के उपनगर के स्‍पा में चल रहा था सेक्‍स रैकेट, विदेशी समेत 5 महिलाएं मिलीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी से बात की. प्रधानमंत्री ने भारी बारिश से प्रभावित दोनों दक्षिणी राज्यों को बचाव और राहत कार्यों में केंद्र की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया.

भीषण बारिश और बाढ़ प्रभावित तेलंगाना के हैदराबाद में राहत एवं बचाव अभियान में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के साथ सेना भी शामिल हो गई है और बुधवार को कई फंसे हुए लोगों को निकाला गया . रक्षा विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य सरकार ने सेना से अनुरोध किया था. इसके बाद सेना के कर्मियों ने बंदलगुडा इलाके में राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. विज्ञप्ति में बताया गया है कि कई फंसे हुए लोगों को बचाया गया और बड़ी संख्या में खाने के पैकेट बांटे गए.

इसमें कहा गया कि सैन्य सहायता टीमों के साथ सेना की चिकित्सा टीमें भी हैं जो फंसे हुए लोगों को जरूरी प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सहायता मुहैया करा रही हैं. गौरतलब है कि भारी बारिश से शहर के निचले इलाकों और अन्य जगहों पर बाढ़ आ गई है तथा 19 लोगों की मौत हो गई है. पानी की वजह से सैकड़ों लोग फंस गए हैं.

हैदराबाद में मौत के अधिकतर मामले भारी बारिश की वजह से दीवार और घरों के गिर जाने से सामने आये. तेलंगाना सरकार ने बारिश की वजह से बुधवार और बृहस्पतिवार को यहां बाहरी रिंग रोड के क्षेत्र में आने वाले सभी निजी संस्थानों, दफ्तरों, अनावश्यक सेवाओं के लिए अवकाश की घोषणा की है.

Telangana: Army launched flood relief and rescue operation in Bandlaguda area today. Army Medical teams provided essential first aid and medical relief to the stranded people pic.twitter.com/968xqWVwXT

— ANI (@ANI) October 14, 2020