Kerala, Heavy rains, Red alert, IMD, weather News, Rain, Flood, Rains, कोच्चि: केरल के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में शनिवार को भारी बारिश हुई, जिसके कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया और कई नदियां उफान पर आ गईं. मौसम विभाग के अधिकारियों ने राज्य के पांच जिलों में अत्यधिक भारी बारिश होने की आशंका के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है. केरल सरकार ने राज्य में भारी बारिश से हुए भूस्खलन को देखते हुए बचाव कार्यों में भारतीय वायुसेना से सहयोग मांगा है.Also Read - Red-Orange Alert In Kerala: केरल के 5 जिलों में भारी से भारी बारिश, 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

मुख्यमंत्री के कार्यालय ने सूचना दी है कि कोट्टायम जिले के कोट्टीकल में वायुसेना से सहयोग मांगी गई है, जहां भूस्खलन के कारण कुछ परिवार परेशानी में हैं. ताजा खबर के मुताब‍िक, 12 लोग भूस्‍खलन में लापाता है. और बाढ़ में एक की मौत हो गई है. Also Read - Karnataka News: भारी बारिश के चलते घर ढहा, 7 लोगों की मौत, मुआवजे की घोषणा

#UPDATE Kerala rains | One death reported in the heavy rains in Thodupuzha, Idukki district. 12 people missing in landslide in rural Kottayam, Police and fire dept unable to reach the spot. Details awaited.

