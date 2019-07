नई दिल्ली: देश के कई इलाकों में रविवार को भी भारी बारिश देखने को मिली, वहीं राजस्थान में बारिश से जुड़े हादसों में नौ और लोगों की मौत की खबर है जबकि असम और बिहार में भी बाढ़ से राहत नहीं मिली जहां मानसून के मौसम में 209 लोगों की जान जा चुकी है. अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में रविवार को एक उफनते नाले में 10 वर्षीय बच्चा बह गया और राज्य के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है.

Rajasthan: Streets in Kota are flooded following heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/bzhmi7Tv8S

अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा को लगातार चौथे दिन तीन मुख्य आधार शिविरों से स्थगित रखना पड़ा. उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने गुफा इलाके में हिमपात की आशंका जताई है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौजूद चक्रवाती परिसंचरण के बाद बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ओडिशा में अगले एक हफ्ते तक भारी बारिश हो सकती है. दिल्ली वालों को रविवार को उमस का सामना करना पड़ां जहां अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आर्द्रता 97 से 67 फीसद के बीच रही.

Madhya Pradesh: People trapped in the flooded areas of Shajapur are being evacuated by National Disaster Response Force (NDRF) team. pic.twitter.com/4nvYX1Dq8x

