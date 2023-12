तमिलनाडु का डरावना मंजर! बारिश से बाढ़ जैसे हालात, देखें वीडियो

Tamil Nadu Flood Like Situation: तमिलनाडु में बारिश लगातार आफत बनती जा रही है. थूथुकुडी, तिरुनेलवेली, तेनकासी, कन्याकुमारी और रामनाथपुरम सहित तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में रविवार (17 दिसंबर) की सुबह से भारी बारिश हो रही है. एक वीडियो भी सामने आई है. इसमें देखा जा सकता है कि कोर्टालम झरने और मणिमुथारू झरने से पानी कितनी तेजी से गिर रहा है. तिरुनेलवेली में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं.

इसके अलावा, तूतीकोरिन और तेनकासी जिलों में भी भारी बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मौसम विभाग ने तमिलनाडु के पूर्वी तटीय इलाकों और मन्नार की खाड़ी पर चक्रवाती हवाओं की भी चेतावनी दी है. शहर में भारी बारिश के बीच तिरुनेलवेली में गंभीर जल-जमाव देखा गया.

यहां देखें वीडियो-

#WATCH | Tamil Nadu: Heavy rains in Tirunelveli create flood-like situations; visuals from Courtallam Waterfalls and Manimutharu Waterfalls pic.twitter.com/q2sAjZAqAa

— ANI (@ANI) December 17, 2023