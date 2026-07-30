Today 30 July Weather: हिमाचल से ओडिशा तक & पश्चिम MP भारी बारिश, कई राज्यों के लिए IMD की चेतावनी

30 जुलाई को पश्चिम मध्य प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है. IMD प्रेस रिलीज, 29 जुलाई 2026 में दिए अनुमान के मुताबिक, मॉनसून ट्रफ और डीप डिप्रेशन के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में व्यापक वर्षा जारी रहने की उम्मीद है. किसानों, यात्रियों और शहरवासियों को जलभराव, बाढ़ और फसल नुकसान से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं राज्यवार मौसम का हाल…
30 जुलाई को हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, उत्तराखंड में व्यापक से काफी व्यापक वर्षा होने की संभावना है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी व्यापक वर्षा संभव है. कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, खासकर हिमाचल और पंजाब में 30-31 जुलाई को. गरज, बिजली और 30-50 किमी/घंटा की तेज हवाएं भी संभावित हैं. अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रह सकता है.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 29-30 जुलाई को भारी बारिश संभव है, पूर्वी UP में भी वर्षा का अनुमान है. पूर्वी राजस्थान में 29 जुलाई से 1 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना, पश्चिमी राजस्थान में 30-31 जुलाई को भारी बारिश.
डीप डिप्रेशन के प्रभाव से ओडिशा में 29 जुलाई को अत्यधिक भारी बारिश हुई; 30 जुलाई को वर्षा कम होकर scattered रहने की संभावना. गंगेटिक पश्चिम बंगाल और सिक्किम में व्यापक वर्षा जारी रहेगी. बिहार और झारखंड में 30-31 जुलाई से भारी बारिश बढ़ने की उम्मीद. गरज-बिजली और तेज हवाएं (40-60 किमी/घंटा) संभव है.
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड आदि: 29 जुलाई से 4 अगस्त तक Assam & Meghalaya और NMMT (Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura) में व्यापक वर्षा होने का अनुमान है. कुछ स्थानों पर very heavy rainfall संभव, खासकर 30-31 जुलाई को. अरुणाचल में भी भारी बारिश की चेतावनी. गरज-बिजली आम.
30 जुलाई को पश्चिमी मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश की संभावना है. विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 29-30 जुलाई को भारी बारिश जारी रह सकती है. East MP में भी भारी वर्षा का अनुमान है. गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.
गुजरात रीजन में 31 जुलाई को बहुत भारी बारिश की चेतावनी है, लेकिन 30 जुलाई को भी heavy rain संभव. Konkan & Goa, मध्य महाराष्ट्र में 29-31 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश संभव है.
Coastal Karnataka, Kerala में 4 अगस्त तक व्यापक बारिश का अनुमान है. उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में 29-30 जुलाई को अच्छी बारिश होने का अनुमान है. तमिलनाडु और तटीय आंध्र में काफी बड़े इलाके में बारिश और तेज सतही हवाएं संभव हैं.
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