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Today 30 July Weather: हिमाचल से ओडिशा तक & पश्चिम MP भारी बारिश, कई राज्यों के लिए IMD की चेतावनी

मानसून पूरे जोर पर है. 30 जुलाई को मध्य और उत्तरी भारत के कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने वाली है, IMD ने अलर्ट जारी किया है. डीप डिप्रेशन और मॉनसून ट्रफ के प्रभाव से देशभर में बारिश का सिलसिला जारी, कई इलाकों में बाढ़ और जलभराव का खतरा बढ़ गया है.

Written by: Farha Fatima
Published: July 30, 2026, 7:30 AM IST
पढ़ें देश के मौसम का हाल.
पढ़ें देश के मौसम का हाल.
  • 30 जुलाई को पश्चिमी मध्य प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है, जबकि हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब में भी भारी बारिश व गरज-बिजली होने वाली है.
  • पूर्वी भारत में ओडिशा में बारिश कम होगी लेकिन बिहार-झारखंड में भारी बारिश बढ़ेगी, उत्तर-पूर्व में असम-मेघालय में लगातार व्यापक वर्षा रहेगी.
  • विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान और गुजरात-महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है.
  • किसानों, यात्रियों और शहरवासियों को जलभराव, बाढ़ व फसल नुकसान से सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

30 जुलाई को पश्चिम मध्य प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है. IMD प्रेस रिलीज, 29 जुलाई 2026 में दिए अनुमान के मुताबिक, मॉनसून ट्रफ और डीप डिप्रेशन के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में व्यापक वर्षा जारी रहने की उम्मीद है. किसानों, यात्रियों और शहरवासियों को जलभराव, बाढ़ और फसल नुकसान से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं राज्यवार मौसम का हाल…

उत्तरी भारत- जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली

30 जुलाई को हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, उत्तराखंड में व्यापक से काफी व्यापक वर्षा होने की संभावना है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी व्यापक वर्षा संभव है. कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, खासकर हिमाचल और पंजाब में 30-31 जुलाई को. गरज, बिजली और 30-50 किमी/घंटा की तेज हवाएं भी संभावित हैं. अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रह सकता है.

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उत्तर प्रदेश और राजस्थान

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 29-30 जुलाई को भारी बारिश संभव है, पूर्वी UP में भी वर्षा का अनुमान है. पूर्वी राजस्थान में 29 जुलाई से 1 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना, पश्चिमी राजस्थान में 30-31 जुलाई को भारी बारिश.

पूर्वी भारत- ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल

डीप डिप्रेशन के प्रभाव से ओडिशा में 29 जुलाई को अत्यधिक भारी बारिश हुई; 30 जुलाई को वर्षा कम होकर scattered रहने की संभावना. गंगेटिक पश्चिम बंगाल और सिक्किम में व्यापक वर्षा जारी रहेगी. बिहार और झारखंड में 30-31 जुलाई से भारी बारिश बढ़ने की उम्मीद. गरज-बिजली और तेज हवाएं (40-60 किमी/घंटा) संभव है.

उत्तर-पूर्वी भारत

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड आदि: 29 जुलाई से 4 अगस्त तक Assam & Meghalaya और NMMT (Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura) में व्यापक वर्षा होने का अनुमान है. कुछ स्थानों पर very heavy rainfall संभव, खासकर 30-31 जुलाई को. अरुणाचल में भी भारी बारिश की चेतावनी. गरज-बिजली आम.

मध्य भारत- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ

30 जुलाई को पश्चिमी मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश की संभावना है. विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 29-30 जुलाई को भारी बारिश जारी रह सकती है. East MP में भी भारी वर्षा का अनुमान है. गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.

पश्चिमी भारत- गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान (पश्चिम)

गुजरात रीजन में 31 जुलाई को बहुत भारी बारिश की चेतावनी है, लेकिन 30 जुलाई को भी heavy rain संभव. Konkan & Goa, मध्य महाराष्ट्र में 29-31 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश संभव है.

दक्षिणी भारत- कर्नाटक, केरल, आंध्र, तमिलनाडु

Coastal Karnataka, Kerala में 4 अगस्त तक व्यापक बारिश का अनुमान है. उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में 29-30 जुलाई को अच्छी बारिश होने का अनुमान है. तमिलनाडु और तटीय आंध्र में काफी बड़े इलाके में बारिश और तेज सतही हवाएं संभव हैं.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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