नई दिल्‍ली: देशव्‍यापी कोरोना महासंकट के चलते जारी लॉकडॉउन का सोमवार को चौथा चरण शुरू होते ही देश की राजधानी दिल्‍ली-एनसीआर इलाके और हरियाणा, उत्‍तर प्रदेश की सीमा पर भारी वाहनों की भीड़ के चलते जगह-जगह जाम की स्थिति देखने को मिली. Also Read - कर्नाटक में नए रंगरूप वाला लॉकडॉउन4.0, इन 4 राज्‍यों के लोगों की एंट्री पर भी लगा बैन

बता दें कि सोमवार को सुबह से दिल्‍ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) की बसों की सर्विस रेलवे स्‍टेशन के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए शुरू हुई और नई दिल्‍ली रेलवे स्‍टेशन पहुंचीं. Also Read - नोएडा: कोरोना पॉजिटिव पाए गए Oppo के 6 कर्मचारी, 3000 कर्मचारियों की होगी COVID-19 की जांच

दिल्‍ली के विकास मार्ग पर यमुना ब्र‍िज में भारी ट्रैफिक जाम दिखाई दिया. श्रमिकों की आवाजाही के चलते दिल्ली-यूपी गाजीपुर-गाजियाबाद सीमा पर जाम जैसे हालात बने हुए हैं. सुबह दफ्तरों का वक्त होने के चलते और बार्डर पार पहुंचने के इंतजार में मौजूद श्रमिकों की भीड़ के चलते यह हालात बने हैं.

दिल्‍ली नोएडा डायरेक्‍ट (DND) फ्लाईओवर के टोलबूथ पर भी हैवी ट्रैफिक नजर आया.

Noida: Heavy traffic congestion seen at toll booth on Delhi-Noida Direct (DND) Flyway, amid nationwide lockdown which has been extended till May 31 to contain the spread of #COVID19 . pic.twitter.com/zcJqfLuH3A

दिल्ली-यूपी (गाजीपुर-गाजियाबाद) सीमा पर सबसे ज्यादा मुश्किल दिल्ली से गाजियाबाद में घुसने वालों को हो रही है, क्योंकि विशेष रेलगाड़ियों से देश के दूर-दराज इलाकों से दिल्ली पहुंचे सैकड़ों श्रमिक इस बार्डर पर मौजूद हैं. यह वे श्रमिक हैं जिन्हें या तो गाजियाबाद में घुसना है. या फिर वाया गाजियाबाद यूपी के अन्य जिलों में पहुंचने के लिए प्रवेश करना है.

Ghaziabad: Thousands of migrant workers gather at Ramlila Ground for registering themselves for the three Shramik special trains, which will leave for different parts of Uttar Pradesh later today. pic.twitter.com/T9bCghlDL3

— ANI UP (@ANINewsUP) May 18, 2020