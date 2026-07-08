गुरुग्राम में भारी जलजमाव से कई सड़कें बाधित, घर से निकलने से पहले जानें गुरुग्राम पुलिस की लेटेस्ट ट्रैफिक एडवाइजरी

Gurugram Rain Traffic Update: गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद NH-48 पर नरसिंहपुर के पास मुख्य सड़क का हिस्सा धंस गया है. गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली-जयपुर रूट के लिए नया डायवर्जन प्लान लागू किया है और आईटी कंपनियों को कर्मचारियों के लिए Work From Home लागू करने की सलाह दी है.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 8, 2026, 9:28 AM IST
Traffic advisory
दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी
  • तेज बारिश के चलते NH-48 पर दिल्ली से जयपुर जाने वाले मार्ग पर नरसिंहपुर के पास मुख्य सड़क धंस गई है,
  • सड़क धंसने के चलते राजीव चौक, हीरो होंडा चौक और द्वारका एक्सप्रेसवे से ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है,
  • शहर की मेन सड़कों और चौराहों पर भारी पानी भर जाने के कारण यातायात बाधित हुआ है और लंबा जाम लग गया है,
  • ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का आग्रह किया है.

Gurugram Traffic alert: दिल्ली-NCR और विशेष रूप से साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. 7 जुलाई 2026 को अचानक हुई तेज बरसात के कारण शहर के कई मुख्य चौराहों और सड़कों पर गंभीर जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है. स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि नेशनल हाईवे 48 पर दिल्ली से जयपुर जाने वाले मुख्य मार्ग का एक हिस्सा धंस गया है. यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा न जाए, इसे देखते हुए गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से आपातकालीन ट्रैफिक एडवाइजरी और रूट डायवर्जन जारी किया है.

NH-48 पर नरसिंहपुर के पास धंसी सड़क

गुरुग्राम पुलिस द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अचानक हुई तेज बारिश के चलते NH-48 पर दिल्ली से जयपुर जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर नरसिंहपुर के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है. वाहन चालकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस ने इस मार्ग पर यातायात को रोक दिया है और वाहनों को अन्य रास्तों पर मोड़ा जा रहा है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को पर्याप्त समय लेकर निकलने और सावधान रहने को कहा है.

और पढ़ें: Delhi Traffic Alert: दिल्ली के इन इलाके में लग सकता है तगड़ा जाम, घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी

गुरुग्राम पुलिस का रूट डायवर्जन प्लान

हाईवे पर लगे लंबे जाम और दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रशासन ने निम्नलिखित तीन मुख्य रूट डायवर्जन लागू किए हैं,

  • राजीव चौक डायवर्जन: दिल्ली की ओर से आकर जयपुर की तरफ जाने वाले वाहन चालक राजीव चौक से बाएं मुड़कर एसपीआर (SPR) रोड का प्रयोग कर सकते हैं.
  • हीरो होंडा चौक डायवर्जन: जो वाहन आगे तक आ चुके हैं, वे हीरो होंडा चौक से बाएं मुड़कर आगे चलते हुए एसपीआर (SPR) रोड के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे.
  • द्वारका एक्सप्रेसवे का विकल्प: दिल्ली से आने वाले वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे मुख्य हाईवे के बजाय सीधे द्वारका एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें ताकि वे जाम में न फंसें.

कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम

सड़कों पर ट्रैफिक के भारी दबाव को नियंत्रित करने और जल निकासी के काम में स्थानीय प्रशासन को सहयोग देने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक विशेष परामर्श जारी किया है. पुलिस के अनुसार कि गुरुग्राम में अत्यधिक वर्षा और सड़कों पर जलभराव की स्थिति को देखते हुए कॉर्पोरेट कंपनियों से अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने का आग्रह किया है.

यात्रियों के लिए जरूरी निर्देश

दिल्ली और गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है. कार्य क्षेत्र के आस-पास गति सीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है. किसी भी आपातकालीन स्थिति या रियल-टाइम अपडेट के लिए नागरिक गुरुग्राम पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 1095/011-25844444 पर संपर्क कर सकते हैं. साथ ही, उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (X, इंस्टाग्राम, फेसबुक) पर नजर बनाए रखें. सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए अनावश्यक यात्रा करने से बचें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.