गुरुग्राम में भारी जलजमाव से कई सड़कें बाधित, घर से निकलने से पहले जानें गुरुग्राम पुलिस की लेटेस्ट ट्रैफिक एडवाइजरी

Gurugram Rain Traffic Update: गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद NH-48 पर नरसिंहपुर के पास मुख्य सड़क का हिस्सा धंस गया है. गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली-जयपुर रूट के लिए नया डायवर्जन प्लान लागू किया है और आईटी कंपनियों को कर्मचारियों के लिए Work From Home लागू करने की सलाह दी है.

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दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी

तेज बारिश के चलते NH-48 पर दिल्ली से जयपुर जाने वाले मार्ग पर नरसिंहपुर के पास मुख्य सड़क धंस गई है,

सड़क धंसने के चलते राजीव चौक, हीरो होंडा चौक और द्वारका एक्सप्रेसवे से ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है,

शहर की मेन सड़कों और चौराहों पर भारी पानी भर जाने के कारण यातायात बाधित हुआ है और लंबा जाम लग गया है,

ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का आग्रह किया है.

Gurugram Traffic alert: दिल्ली-NCR और विशेष रूप से साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. 7 जुलाई 2026 को अचानक हुई तेज बरसात के कारण शहर के कई मुख्य चौराहों और सड़कों पर गंभीर जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है. स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि नेशनल हाईवे 48 पर दिल्ली से जयपुर जाने वाले मुख्य मार्ग का एक हिस्सा धंस गया है. यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा न जाए, इसे देखते हुए गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से आपातकालीन ट्रैफिक एडवाइजरी और रूट डायवर्जन जारी किया है.

NH-48 पर नरसिंहपुर के पास धंसी सड़क

गुरुग्राम पुलिस द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अचानक हुई तेज बारिश के चलते NH-48 पर दिल्ली से जयपुर जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर नरसिंहपुर के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है. वाहन चालकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस ने इस मार्ग पर यातायात को रोक दिया है और वाहनों को अन्य रास्तों पर मोड़ा जा रहा है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को पर्याप्त समय लेकर निकलने और सावधान रहने को कहा है.

गुरुग्राम पुलिस का रूट डायवर्जन प्लान

हाईवे पर लगे लंबे जाम और दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रशासन ने निम्नलिखित तीन मुख्य रूट डायवर्जन लागू किए हैं,

राजीव चौक डायवर्जन : दिल्ली की ओर से आकर जयपुर की तरफ जाने वाले वाहन चालक राजीव चौक से बाएं मुड़कर एसपीआर (SPR) रोड का प्रयोग कर सकते हैं.

: दिल्ली की ओर से आकर जयपुर की तरफ जाने वाले वाहन चालक राजीव चौक से बाएं मुड़कर एसपीआर (SPR) रोड का प्रयोग कर सकते हैं. हीरो होंडा चौक डायवर्जन: जो वाहन आगे तक आ चुके हैं, वे हीरो होंडा चौक से बाएं मुड़कर आगे चलते हुए एसपीआर (SPR) रोड के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे.

जो वाहन आगे तक आ चुके हैं, वे हीरो होंडा चौक से बाएं मुड़कर आगे चलते हुए एसपीआर (SPR) रोड के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे. द्वारका एक्सप्रेसवे का विकल्प: दिल्ली से आने वाले वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे मुख्य हाईवे के बजाय सीधे द्वारका एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें ताकि वे जाम में न फंसें.

*ट्रैफिक एडवाइजरी* आप सभी को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 7 जुलाई 2026 को अचानक तेज बरसात आने के कारण NH 48 पर दिल्ली से जयपुर जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग नरसिंहपुर के पास (37.800 LHS) मुख्य सड़क मार्ग धस गया है। जिस कारण यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए दिल्ली की… pic.twitter.com/eFxPwurNba — Gurugram Police (@gurgaonpolice) July 7, 2026

कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम

सड़कों पर ट्रैफिक के भारी दबाव को नियंत्रित करने और जल निकासी के काम में स्थानीय प्रशासन को सहयोग देने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक विशेष परामर्श जारी किया है. पुलिस के अनुसार कि गुरुग्राम में अत्यधिक वर्षा और सड़कों पर जलभराव की स्थिति को देखते हुए कॉर्पोरेट कंपनियों से अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने का आग्रह किया है.

*परामर्श: यातायात और मौसम संबंधी स्थिति* ​दिनांक: 7 जुलाई, 2026 *विषय: गुरुग्राम में अत्यधिक वर्षा के कारण कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घर से काम करने) हेतु परामर्श।* ​गुरुग्राम में लगातार हो रही और आगामी भारी वर्षा को देखते हुए, शहर की मुख्य सड़कों और… — Gurugram Police (@gurgaonpolice) July 7, 2026

यात्रियों के लिए जरूरी निर्देश

दिल्ली और गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है. कार्य क्षेत्र के आस-पास गति सीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है. किसी भी आपातकालीन स्थिति या रियल-टाइम अपडेट के लिए नागरिक गुरुग्राम पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 1095/011-25844444 पर संपर्क कर सकते हैं. साथ ही, उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (X, इंस्टाग्राम, फेसबुक) पर नजर बनाए रखें. सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए अनावश्यक यात्रा करने से बचें.