Indian Navy के लिए DRDO ने बनाया खतरनाक हथियार, समंदर के पानी अंदर ही दुश्मन के इरादे ध्वस्त कर देगा, देखें ये वीडियो

Indian Navy, DRDO: देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए डिफेंस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (DRDO)ने इंडियन नेवी के लिए एक ऐसा हथियार बनाया है, जो समंदर में पानी के अंदर छिपे टारगेट को पल भर में ध्वस्त कर दुश्मन देश के इरादों पर पानी फेर देगा. समुद्र में चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए यह (torpedo capable of anti-submarine and anti-ship operations) स्वदेशी रूप से विकसित हैवी वेट टॉरपीडो महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा.

हैवी वेट टॉरपीडो एक electrically-powered टॉरपीडो है, जो पनडुब्बी रोधी और जहाज रोधी संचालन में सक्षम है. टॉरपीडो की अधिकतम स्ट्राइक रेंज 40 किलोमीटर है और यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है.