नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में मोदी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस दौरान अहमदाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी ने अपने बेटे के शपथ ग्रहण समारोह को टीवी पर देखा.

Ahmedabad: Heeraben Modi, mother of PM Narendra Modi watching the swearing in ceremony pic.twitter.com/KLwXtMLuRN

— ANI (@ANI) May 30, 2019