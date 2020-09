Uttar Pradesh: उत्तरप्रदेश के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार चंदपा क्षेत्र की 19 वर्षीय युवती ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान मंगलवार सुबह करीब 6:00 बजे दम तोड़ दिया. उसके साथ चार युवकों ने हैवानियत की हद पार करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, दुष्कर्म के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली थी और उसकी जीभ काट डाली थी. युवकों ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग निकले थे. लेकिन वह बच गई थी और आज वह जिंदगी की जंग हार गई. इसकी जानकारी मिलते ही हाथरस में पुलिस प्रशासन और सतर्क हो गया है. Also Read - Shocking: तीन लुटेरी बहनों ने मचा रखा था आतंक, ऐसे बनाती थींं लोगों को शिकार...

हाथरस के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने पीड़िता की मौत की पुष्टि की है. बता दें कि युवती के साथ 14 सितंबर को खेत में चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया था. जिसके बाद पीड़िता की नाजुक हालत को देखते हुए अस्पताल के आईसीयू में

वेंटिलेटर पर रखा गया था.सोमवार को हालत बेहद गंभीर होने पर उसे अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया था और आज सुबह उसकी मौत हो गई.

A 19-year-old woman who was gang-raped and assaulted in Hathras of Uttar Pradesh, passes away at a hospital in Delhi, confirms her brother. Also Read - योगी आदित्यनाथ को मिली धमकी-मुख्तार अंसारी को जेल से निकालो, नहीं तो जान से मार देंगे

The woman was gang raped in Hathras on 14th September, 2020.

— ANI (@ANI) September 29, 2020