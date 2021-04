कोच्चि: एक हेलि‍कॉप्टर (helicopter) को रविवार सुबह केरल में कोच्चि के पास आपातकालीन स्थिति ( emergency) में दलदली जमीन पर उतरना पड़ा. अच्‍छी बात यह रही कि इसमें सवार सभी 7 लोग की जान बच गई है. भारतीय प्रवासी कारोबारी एम ए यूसुफ अली समेत सात लोगों को लेकर जा रहे इस हेलि‍कॉप्टर की इमरजेंसी लैडिंग कराई गई है. यह हेलि‍कॉप्टर लुलु ग्रुप का है. Also Read - COVID-19: देश की सड़कें फिर नजर आईं सूनी, कोरोना संक्रमण के 72 फीसदी से ज्‍यादा केस सिर्फ इन 5 राज्यों से हैं

प्रवासी भारतीय लुलु समूह के प्रमुख एमए यूसुफ अली और उनकी पत्नी को ले जाने वाला एक हेलि‍कॉप्टर केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज (KUFOS) के पास पनांगड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इसके बाद सभी सवार लोगों को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल के अधिकारियों का कहना है, "सभी सुरक्षित हैं. "

Kerala: A helicopter carrying Indian Lulu Group head MA Yusuff Ali and his wife crash-landed near Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (KUFOS) campus in Panangad.

"All are safe," say hospital authorities.

