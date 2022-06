video, helicopter, Kedarnath: केदारनाथ हेलीपैड पर उतरते समय एक निजी विमानन कंपनी के एक हेलीकॉप्टर की 31 मई को अनियंत्रित हार्ड लैंडिंग हुई थी. इस वीडियो से यह वाकया सामने आया है. आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन्होंने इस हेलीकॉप्टर की उस वक्त सवारी की होगी, उनके होश जरूर उड़ गए होंगी. अपनी संभावित मौत को चंद पलों में देखकर हर कोई हैरान रह गया होगा. हालांकि घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ था.Also Read - पीएम मोदी के आह्वान पर 'तीर्थ सेवा' में जुटे श्रद्धालु, केदारनाथ में स्वच्छता अभियान का दिख रहा असर

Incident being probed, an operational advisory issued to all operators for strict compliance to safety standards as per joint SOP issued for these operations. A spot check is also planned for ensuring safety oversight on these operations: Directorate General of Civil Aviation

खराब मौसम के कारण केदारनाथ यात्रा पर लगी रोक, फंसे कई श्रद्धालु, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट | Watch Video

केदारनाथ हेलीपैड पर उतरते हुए अनियंत्रित हार्ड लैंडिंग का यह सीन देखकर सैकड़ों तीर्थयात्री भी सहम गए थे. इस घटना के बाद नागर विमानन महानिदेशालय के द्वारा इन परिचालनों के लिए जारी संयुक्त एसओपी के अनुसार सुरक्षा मानकों के सख्त अनुपालन के लिए सभी ऑपरेटरों को एक परिचालन सलाह जारी की गई है.

DGCA has issued an operational advisory to all operators for strict compliance to safety standards as per the joint SOP issued for these operations, adding that “strict enforcement action shall be initiated against the operator & the operational personnel held responsible.” pic.twitter.com/CtcnLTvtAt

