नई दिल्‍ली: केरल में दुबई-कोझिकोड एयर इंडिया की उड़ान (IX-1344) जो आज करिपुर एयरपोर्ट पर उतरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह और दुबई में सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं. Also Read - केरल: लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 9 हुआ, 57 लोग अभी भी फंसे; प्रधानमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शारजाह में 00971 6 5970303 पर हेल्पलाइन नंबर भी स्थापित किया है. लोग उन्हें अपडेट करने के लिए भी कॉल कर सकते हैं. घायलों और हताहतों की पूरी जानकारी की प्रतीक्षा है. Also Read - International Flights August 4: वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से आज आ रही हैं ये फ्लाइट्स, यहां करें चेक

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा, दुबई से कालीकट के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या IX 1344 रनवे पर दुर्घटनाग्रस्‍त हो गई है. हम यात्रियों और चालक दल की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं और जब भी हम आगे के अपडेट प्राप्त करेंगे, तब तक जारी रखेंगे. हमारे हेल्पलाइन 056 546 3903, 0543090572, 0543090572, 0543090575

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, कोझीकोड के करीपुर हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में 14 लोगों की मौत गई और 15 गंभीर रूप से घायल है. कुल 123 घायल लोग घायल हैं. यह बात मलप्पुरम एसपी से एएनआई कही है.

Air India Express has also established helpline number in Sharjah at 00971 6 5970303. People can call them as well for updates. Full details of injured and casualties are awaited. @FlyWithIX @MOS_MEA @IndembAbuDhabi

