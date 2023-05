मिजोरम में ट्रक से 12.5 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार

Heroin Seized From Truck: मिजोरम पुलिस की विशेष शाखा टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. दरअसल, पुलिस टीम ने मंगलवार (2 मई) आइजोल रोड क्षेत्र में एक ट्रक को रोक कर उसमें से 2.55 किलोग्राम हेरोइन (Heroin) जब्त की है. इस बात की जानकारी एक अधिकारी द्वारा बुधवार यानी आज दी गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक पर छापा मारा और ट्रक में छिपाई गई प्रतिबंधित पदार्थ को जब्त किया। इसके साथ ही वाहन के चालक अब्दुल मजीद लस्कर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.

Mizoram Police Special Branch (CID SB) team intercepted a truck at Seling, Aizawl road area yesterday and seized 2.55 kg (200 soap cases) of heroin from the vehicle worth over Rs 12.5 crores and apprehended the driver of the vehicle Abdul Mazid Laskar, in Aizawl. Further… pic.twitter.com/2zQiOGz4Xj — ANI (@ANI) May 3, 2023