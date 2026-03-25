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बिल में छुपाकर LPG चार्ज जोड़ रहे होटल और रेस्टोरेंट, जानिए कहां करें इसकी शिकायत

Hidden LPG Charges: रेस्टोरेंट बिल में छुपे LPG चार्ज को लेकर सरकार सख्त हुई. जानिए नियम क्या कहते हैं और अगर आपसे भी एकस्ट्रा पैसा लिया गया है तो कहां और कैसे शिकायत करें.

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Hidden LPG Charges: इन दिनों कई शहरों में होटल और रेस्टोरेंट के बिल को लेकर नई परेशानी सामने आई है. कई जगहों पर ग्राहकों के बिल में “LPG चार्ज”, “गैस सरचार्ज” या “फ्यूल चार्ज” के नाम पर अतिरिक्त पैसा जोड़ा जा रहा है. यह चार्ज बिना बताए सीधे बिल में जोड़ दिया जाता है, जिससे ग्राहक कंफ्यूज हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे कई बिल वायरल हो चुके हैं, जिसके बाद यह मुद्दा तेजी से चर्चा में आ गया है.

सरकार ने क्यों दिखाई सख्ती

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए Central Consumer Protection Authority (CCPA) ने साफ कहा है कि यह तरीका गलत है. सरकार के अनुसार, इस तरह से बिल में छुपाकर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ना ग्राहकों के साथ गलत व्यवहार माना जाएगा. CCPA ने निर्देश दिया है कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट अपने आप LPG या गैस से जुड़ा चार्ज बिल में नहीं जोड़ सकता. अगर ऐसा किया जाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है.

LPG चार्ज का मामला कैसे शुरू हुआ

दरअसल, हाल के समय में अंतरराष्ट्रीय हालात की वजह से LPG की सप्लाई और कीमतों पर असर पड़ा है. इसी वजह से कुछ रेस्टोरेंट ने अपने बढ़ते खर्च को कवर करने के लिए “LPG सरचार्ज” जोड़ना शुरू कर दिया. एक मामला बेंगलुरु से सामने आया, जहां एक कैफे के बिल में 5% “गैस क्राइसिस चार्ज” जोड़ा गया था. ग्राहक ने सिर्फ दो लेमोनेड ऑर्डर किए थे, लेकिन बिल में अलग से गैस चार्ज जोड़ दिया गया, जिससे कुल रकम बढ़ गई. ऐसे मामलों ने लोगों को और ज्यादा सतर्क कर दिया है.

नियम क्या कहते हैं और आपको क्या जानना चाहिए

CCPA के मुताबिक, मेन्यू में जो कीमत लिखी होती है, वही फाइनल कीमत मानी जाएगी, जिसमें सिर्फ टैक्स अलग से जुड़ सकता है. इसके अलावा कोई भी चार्ज जबरन नहीं लिया जा सकता. यानी अगर बिल में LPG या कोई और चार्ज अपने आप जुड़ा हुआ है, तो वह गलत है. ग्राहक को किसी भी ऐसे चार्ज के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि लोग बिना वजह ज्यादा पैसे न दें और उन्हें साफ बिल मिले.

कैसे करें शिकायत और बचें नुकसान से

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले बिल ध्यान से देखें और अगर कोई गलत चार्ज दिखे तो वहीं स्टाफ से बात करें. अगर बात नहीं बनती, तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर कॉल कर सकते हैं या ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. आप consumerhelpline.gov.in या e-Jagriti पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं. हमेशा बिल की फोटो या कॉपी संभाल कर रखें, ताकि शिकायत करते समय काम आए. सबसे जरूरी बात, अफवाह या कन्फ्यूजन में आए बिना हमेशा बिल चेक करें और सही जानकारी के आधार पर ही पेमेंट करें.

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